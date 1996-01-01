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Владивостокский АНКОР ставят в пример

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую пятницу компания АНКОР во Владивостоке отметила юбилей. Ровно десять лет назад в столице Приморья открылся филиал крупнейшего кадрового агентства России, положив начало развитию местного рекрутингового бизнеса.

Владивостокский офис АНКОРа уже десять лет занимается поиском и подбором высококвалифицированных специалистов на ключевые позиции в крупные российские и иностранные компании на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Здесь сформирована обширная база данных по специалистам различных областей - более 12 тысяч человек.

"Одно из главных преимуществ АНКОРа - широкая сеть региональных офисов. Сегодня под единой торговой маркой АНКОР работает 21 представительство. До конца года откроется еще два филиала, один из которых в Южно-Сахалинске, - сказал в интервью "ЗР" приехавший на торжество генеральный директор компании АНКОР Игорь ХУХРЕВ. - Региональная сеть позволяет нам осуществлять поиск персонала и оказывать услуги в области кадрового консалтинга на всей территории России и в других странах СНГ. Владивостокский офис компании всегда был одним из лучших наших филиалов. И мы часто приводим его в пример, когда говорим о том, как должно работать региональное отделение АНКОРа. Иногда он становится примером для подражания даже для Москвы".

"ЗР" присоединяется к многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес владивостокского офиса компании АНКОР.

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