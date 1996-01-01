Работники на время

Компании ищут новые технологии управления человеческими ресурсами, в то же время стремясь оптимизировать затраты на персонал. Одной из новых для российского рынка труда технологий стал так называемый "лизинг персонала". Сегодня многие эксперты кадрового рынка считают, что именно за этой технологией будущее, поскольку эта услуга позволяет компаниям вести более гибкую кадровую политику, а соискателям - приобретать необходимый опыт и выстраивать свою карьерную лестницу в соответствии с собственными потребностями.

Лизинг персонала на российскую почву привнесли иностранные компании, впервые выходящие на отечественный рынок. Осваиваясь на новом рынке, эти компании не хотели принимать на себя риски, связанные с введением в штат большого числа персонала. Поэтому сотрудники, привлекаемые для различных проектов, рекламных акций, а также офисный и обслуживающий персонал, часто принимался на временной основе. А раз появилась потребность во временном персонале, значит, и предложение не заставило себя ждать. И как следствие, рекрутинговые компании предложили рынку новую услугу.

В Приморье эта услуга тоже становится все более востребованной. На рынке ее представляет пока единственная компания - АНКОР во Владивостоке.

"Услуги по лизингу персонала, по его содержанию (осуществление расчета, начисления, выплаты заработной платы, премий, компенсаций и налогов, ведение личных дел, трудовых книжек, предоставление отпусков, больничных и т.п.) и по выводу за штат сотрудников для российского рынка труда - совсем новые, хотя на Западе они широко применяются уже 20-35 лет, - рассказывает директор компании АНКОР во Владивостоке Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА. - Сейчас это направление активно развивается, поэтому в компании АНКОР лизингом персонала занимается специально созданная для этого структура".

Существует немало причин, подталкивающих компании прибегать к лизингу персонала. Для одних компаний актуальным является замена штатного персонала временными сотрудниками, например, на время болезни или отпуска. Здесь спросом пользуется административно-финансовый персонал: секретари, ассистенты, бухгалтеры, финансовые клерки.

Другие компании могут остро нуждаться в квалифицированных специалистах на определенный период. Это могут быть как краткосрочные, так и долгосрочные проекты, выполняемые компанией для внешнего заказчика, где в основном участвуют такие позиции, как аналитики, организаторы, мерчендайзеры, торговые представители. Также к причинам использования услуги лизинга персонала можно отнести сезонность бизнеса некоторых компаний.

Исходя из этих потребностей, рекрутинговые агентства предлагают несколько вариантов лизинга. Staff leasing (лизинг персонала) - это когда агентство заключает трудовой договор с работником от своего имени, а потом направляет его на работу в какую-либо компанию на относительно длительный срок. В основном это практикуется в тех случаях, когда услуги квалифицированного специалиста требуются с определенной регулярностью. Тemporary staffing (подбор временного персонала) используется при краткосрочных проектах или работах, имеющих срок от одного дня до 2-3 месяцев. Здесь, как правило, речь идет о найме административного и обслуживающего персонала на время проведения выставок, конференций, маркетинговых исследований, промоушн-акций, на время болезни или отпуска штатных сотрудников. Оutstaffing (выведение персонала за штат) - это оформление в штат агентства уже существующего персонала компании-клиента. При этом сотрудники продолжают работать на прежнем месте и выполнять свои функции, однако кадровые вопросы (прием, увольнение, выплата заработной платы, оплата больничных листов, выдача всевозможных справок и т.д.) решает агентство.

Оutsourcing (внешний источник) используется, как правило, при проведении работ, направленных на жизнеобеспечение компании. На аутсорсинг обычно переводят работы, необходимые для поддержания жизнеобеспечения компании, но не являющиеся профильными для нее: обслуживание компьютерных сетей, логистику, маркетинговые исследования и т.д.

"Сфера применения временных специалистов довольно обширна. В лизинг чаще всего берут административный и финансовый персонал, маркетологов и рекламщиков, мерчендайзеров и торговых представителей, промоутеров и курьеров, специалистов по обслуживанию техники, - продолжает Марина Железнякова. - Потребность компаний в такой услуге довольно высока, ведь с ее помощью компании, с одной стороны, могут очень оперативно принимать кадровые решения, с другой - значительно сокращаются затраты на содержание административного персонала. Однако развитие рынка лизинга сдерживает в первую очередь несовершенство административно-правовой базы - российское трудовое законодательство не предусматривает лизинговых отношений в сфере найма рабочей силы, хотя и не запрещает их. Это в значительной степени тормозит динамичное развитие кадрового лизинга в России".