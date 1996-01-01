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Рыбацкий недобор
Рыбной отрасли Приморского края не хватает квалифицированных специалистов. Острее всего дефицит кадров ощущается в добывающем флоте. Так что впору говорить о кадровом кризисе в отрасли. Об этом заявил на совместном совещании с представителями специализированных учебных заведений и рыбодобывающих компаний, организованном по инициативе Владморрыбколледжа, первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ПЛАТОНОВ.
"Предприятия ощущают особенно острый дефицит специалистов среднего и низшего звена, но сами активного участия в подготовке кадров не принимают, - говорит Александр Платонов. - Даже на производственную практику студентов очень сложно устроить".
Нет единой информационной базы данных по вакансиям на предприятиях. В этих условиях трудно оценить потребности отрасли. Специалисты с высшим образованием, на которых потрачено драгоценное время и средства, после получения диплома идут работать сторожами на автостоянки, а в лучшем случае устраиваются через кадровые агентства на зарубежные суда.
По мнению Олега НЕМЦОВА, директора Научно-исследовательского института прогрессивных информационных технологий Дальрыбвтуза, необходимо объединить усилия учебных заведений и рыбопромысловых предприятий, иначе Приморье рискует достигнуть полного кризиса в рыбной отрасли. По его словам, уровень подготовки специалистов снизился: "Сегодня студенты не стараются получить качественное образование, гораздо легче купить его. К тому же преподавательский состав сильно постарел. Со временем мы столкнемся с тем, что учить будет некому".
Участники совещания признали, что сегодня предприятия бьются в те же самые ворота, которые некогда сами для себя закрыли.
Необходимо возрождать систему адресного трудоустройства через формирование заказов для учебных заведений, ввести целевой набор. И в этом должны быть заинтересованы, прежде всего, руководители предприятий.
Как сообщает пресс-служба Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, ОАО "Южморрыбфлот" выступило с предложением о приеме на производственную практику студентов Дальрыбвтуза. Предприятие уже сегодня готово трудоустроить на период прохождения практики порядка 20 человек. Более того, компания заявила, что будет способствовать профессиональному росту практикантов с целью их дальнейшего трудоустройства на предприятии. Так что первый шаг сделан.
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