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Рыбацкий недобор

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рыбной отрасли Приморского края не хватает квалифицированных специалистов. Острее всего дефицит кадров ощущается в добывающем флоте. Так что впору говорить о кадровом кризисе в отрасли. Об этом заявил на совместном совещании с представителями специализированных учебных заведений и рыбодобывающих компаний, организованном по инициативе Владморрыбколледжа, первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ПЛАТОНОВ.

"Предприятия ощущают особенно острый дефицит специалистов среднего и низшего звена, но сами активного участия в подготовке кадров не принимают, - говорит Александр Платонов. - Даже на производственную практику студентов очень сложно устроить".

Нет единой информационной базы данных по вакансиям на предприятиях. В этих условиях трудно оценить потребности отрасли. Специалисты с высшим образованием, на которых потрачено драгоценное время и средства, после получения диплома идут работать сторожами на автостоянки, а в лучшем случае устраиваются через кадровые агентства на зарубежные суда.

По мнению Олега НЕМЦОВА, директора Научно-исследовательского института прогрессивных информационных технологий Дальрыбвтуза, необходимо объединить усилия учебных заведений и рыбопромысловых предприятий, иначе Приморье рискует достигнуть полного кризиса в рыбной отрасли. По его словам, уровень подготовки специалистов снизился: "Сегодня студенты не стараются получить качественное образование, гораздо легче купить его. К тому же преподавательский состав сильно постарел. Со временем мы столкнемся с тем, что учить будет некому".

Участники совещания признали, что сегодня предприятия бьются в те же самые ворота, которые некогда сами для себя закрыли.

Необходимо возрождать систему адресного трудоустройства через формирование заказов для учебных заведений, ввести целевой набор. И в этом должны быть заинтересованы, прежде всего, руководители предприятий.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, ОАО "Южморрыбфлот" выступило с предложением о приеме на производственную практику студентов Дальрыбвтуза. Предприятие уже сегодня готово трудоустроить на период прохождения практики порядка 20 человек. Более того, компания заявила, что будет способствовать профессиональному росту практикантов с целью их дальнейшего трудоустройства на предприятии. Так что первый шаг сделан.

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