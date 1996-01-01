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Возвращение патента

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Со следующего года вступят в силу изменения в законодательстве, которые позволят индивидуальным предпринимателям применять упрощенную систему налогообложения на основании патента. О будущих изменениях "ЗР" рассказала советник налоговой службы Российской Федерации 3-го ранга УФНС России по Приморскому краю Татьяна ШТОКВИЧ.

- В федеральном законе говорится о 58 видах коммерческой деятельности, в том числе ремонт одежды, обуви, головных уборов, сдача в аренду квартир и гаражей, репетиторство и др. Важно, что с применением патента могут работать только индивидуальные предприниматели, которые не используют наемную рабочую силу как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера. В противном случае предприниматель не имеет права работать на основании патента.

Стоимость патента будет определена при принятии закона на краевом уровне. Сейчас нельзя говорить даже о приблизительной цене. Известно лишь, что его стоимость напрямую связана с размером потенциально возможного годового дохода предпринимателя, осуществляющего определенные виды деятельности. А размер потенциально возможного дохода будет определен законом на уровне субъекта федерации по каждому виду деятельности. Допускается дифференциация годового дохода с учетом особенностей и места ведения предпринимательской деятельности. В зависимости от городов и районов могут быть приняты корректирующие коэффициенты. Стоимость патента составит 6% от этого дохода. Патент можно получить на квартал, полугодие, девять месяцев или год. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2006 г., поэтому краевой закон, вероятно, будет принят в этом году. Для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать заявление в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее чем за один месяц до начала применения упрощенной системы налогообложения на основе патента.

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