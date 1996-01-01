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Как быть, если налоговики передумали
Весьма распространенная ситуация: налогоплательщик, применяя норму налогового закона, толкует ее в свою пользу; налоговый орган проводит проверку (возможно, не одну), соглашается с таким толкованием и нарушений не усматривает, однако позднее при очередной проверке вдруг изменяет свой подход, признает соответствующее толкование закона неправильным, доначисляет налог и привлекает налогоплательщика к ответственности. Как с этим бороться?
Налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности за нарушение, возникшее в результате неправильного применения им налогового законодательства, если соответствующее толкование закона основано на разъяснении налогового органа. В этом случае признается, что вины налогоплательщика в нарушении закона нет (ст. 111 НК РФ).
Суть проблемы, таким образом, сводится к ответу на вопрос, могут ли результаты предыдущих проверок налогоплательщика быть признаны таким разъяснением, о котором говорит вышеуказанная норма. В московском арбитражном округе прецеденты, которые давали бы ответ на этот вопрос, не зафиксированы.
Между тем Центральный округ (например, в деле "Столовая №13 против ИМНС по г. Донскому") полагает, что проверка надлежащим разъяснением не является. И вот теперь косвенный, но положительный для налогоплательщиков ответ на этот вопрос дал президиум Высшего арбитражного суда РФ. В прецедентном решении по делу "Ульяновскводоканал" против МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Ульяновской области" он поддержал решения судов, которые отказались привлекать налогоплательщика к ответственности именно в связи с тем, что при предыдущих проверках налоговый орган занял иную позицию.
В данном конкретном случае речь шла о неуплате компанией НДС и иных налогов с повышенного тарифа за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ.
Налогоплательщик полагал, что в части превышения обычного тарифа получаемые им платежи являются просто штрафными санкциями, и не подвергал их налогообложению (кстати говоря, в этом решении президиум ВАС косвенно признал и тот факт, что штрафы НДС не облагаются). Налоговый орган неоднократно проверял налогоплательщика и не усматривал в таком режиме налогообложения повышенного тарифа никаких нарушений, однако при очередной проверке изменил свой подход и привлек налогоплательщика к ответственности. Суды первой и второй инстанций поддержали налоговый орган в части режима налогообложения повышенного тарифа, но привлечение налогоплательщика к ответственности признали недопустимым именно в связи с тем, что в документах предыдущих проверок налоговый орган признавал правомерность его действий.
ФАС Поволжского округа поддержал налогоплательщика полностью, решив, что повышенный тариф вообще не должен был облагаться налогом. Таким образом, хотя президиум ВАС никак не прокомментировал возможность привлечения к ответственности при таких обстоятельствах, фактически он дал налогоплательщикам возможность ссылаться на результаты предыдущих проверок как на разъяснения налоговых органов.
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