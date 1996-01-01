"Рыбные олигархи"

Прошедший рыбный форум подарил рыбакам надежду, что будущее для них будет безоблачным. Пока государственные мужи рассказывали рыбакам о мерах по выходу отрасли из кризиса, сами руководители предприятий считали, сколько лет они добивались хоть каких-то мало-мальских сдвигов. При этом все отчетливо понимали, что реальные шаги по созданию нормальной экономической ситуации будут предприняты не сегодня и даже, наверное, не завтра. Если вернуться на несколько лет назад, становится ясно, что государство играет с рыбаками в своеобразный футбол, где на поле всего одни ворота.

Что пришло на замену аукционам

Переломным годом в рыбной отрасли стал 2004 г. Еще в конце 2003 г. государство обещало рыбакам отменить аукционы и полностью поменять правила игры в рыбацкой отрасли. Учитывая, что аукционы привели к банкротству около 40% предприятий всего рыбопромышленного комплекса РФ, их отмена была скорее не поступательным движением вперед, а тушением пожара, который сама власть устроила и старательно поддерживала на протяжении двух лет.

Выход в свет 704-го Постановления Правительства РФ можно считать отправной точкой к изменению ситуации. Именно оно ознаменовало собой появление новой политики в области управления рыбной отраслью. Согласно этому документу государство впервые прописало порядок закрепления долей от общедопустимого улова (ОДУ) за предприятиями-заявителями в исключительной экономической зоне РФ на 5 лет. В рыбацкой среде это стали называть историческим принципом. Для того чтобы он был соблюден на все сто, решено было регионы к рыбным расчетам не допускать, а передать весь процесс дележа рыбного пирога межведомственной комиссии (МВК), созданной специально при Госкомрыболовства.

Комиссия доли быстро посчитала и рыбакам отправила. Вот только в большинстве регионов эти доли вызвали большое сомнение.

Сегодня мало что изменилось в самой формуле наделения лимитами. Принятый в конце 2005 г. Закон "О рыболовстве", ничего нового в систему не привнес. Он лишь законодательно закрепил существующий порядок. Наверное, только сами рыбаки и рыбные эксперты понимают, что с принятием этого закона Россия дала возможность иностранным компаниям легально заниматься добычей российских биоресурсов.

При определении долей брались результаты аукционных торгов, на них господствовали японцы, корейцы, китайцы, норвежцы, датчане. Зарегистрировав российскую фирму-однодневку, они оптом скупали самые выгодные лоты, заставляя российских предпринимателей только наблюдать за тем, как традиционные объекты их лова уходят за границу.

Вот всего несколько цифр: в 2004 г. объем квот у корейских компаний составлял около 20 тыс. тонн. Правда, как говорят сами рыбаки, если учесть, что за последнее время большая часть южнокорейского флота была переведена под флаг РФ, эту цифру можно смело увеличить еще в несколько раз. Для этой цели рыбные олигархи Южной Кореи создали на Дальнем Востоке массу "карманных" компаний, якобы российских, которые на самом деле обслуживают интересы другой страны. Однако это не самая большая беда российских рыбаков.

Росчерк пера

Посчитав, что с большой рыбалкой разобрались, чиновники перешли к прибрежному рыболовству. Ему, выражаясь футбольной терминологией, просто показали красную карточку. Наверное, уже никто не узнает, в чью светлую голову пришла идея поделить водное пространство на территориальные воды и экономическую зону РФ. Деление привело к тому, что в прибрежных водах появились свои внутренние моря.

Из всех рыбных регионов Приморский край пострадал больше всех. Выделенные лимиты на кальмар, минтай, сайру и ряд других объектов промысла практически не были освоены. "Это издевательство над рыбаками, - уже на протяжении нескольких лет повторяет генеральный директор компании "Гессар" Виктор ВЕНЦЕЛЬ. - Получилось, что наши промысловые суда в погоне за рыбным косяком не могут выйти за пределы зоны. Рыба таких тонкостей не знает. У нас в Приморье к северу от мыса Поворотный рыба уходит за 12 миль в конце октября и возвращается в начале мая. Выходит, мы смело можем ставить суда у причала на полгода а предприятия - закрывать".

В 2004 г., по данным Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края, из выделенных 200 тыс. тонн биоресурсов (включая кальмар и сайру) компании освоили только 20 тыс. тонн. Итоги этого года, скорее всего, ненамного будут отличаться от предыдущего года. Всего, по данным пресс-центра полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Константина ПУЛИКОВСКОГО, в 2004 г. из выделенных для прибрежного рыболовства 1 200 тыс. тонн биоресурсов освоено 411 тыс. тонн, или 34%. В I квартале 2005 г. в прибрежной зоне выловлено 33 тыс. тонн при годовой квоте 675 тыс. тонн.

Освоение по прибрежке составило всего 5%, в то время как по промышленным квотам - 31%. Основными причинами неудовлетворительного рыболовства являются нерентабельность промысла отдельных объектов лова, низкая заинтересованность пользователей в добыче и поставке уловов на берег. Казалось бы, тупиковая ситуация требующая оперативного вмешательства государства, но увы - два года подряд только обещания.

Тем временем постоянно растущие цены на рыбу и рыбопродукцию вызывают у населения Приморья и всего Дальнего Востока все больше негодования. Все меньше людей включают в свое ежедневное меню морепродукты, а в рыбных рядах на местных рынках стали встречаться пустые места. "Люди уже боятся подходить к прилавкам, их отпугивает цена", - говорят продавцы на местных рынках. Парадокс, но рост цен на рыбу выгоден прежде всего чиновникам. Имея такой сильный аргумент, рыбопромышленники и тысячные рыбацкие коллективы при желании легко превращаются в "рыбных олигархов". А там и до "врагов народа" недалеко.

"Враги народа"

Первыми, кого начинают обвинять в ценовом "беспределе", становятся рыбодобывающие компании. Между тем, сами рыбаки говорят о том, что нужно поменять правила игры на государственном уровне, тогда рыба резко подешевеет. "В настоящее время большинство местных компаний ориентированы на экспорт морских биоресурсов, - главный тезис сегодняшних идеологов отрасли. - Поэтому если мы хотим насытить свой рынок относительно дешевой продукцией, нужно ввести обязательное декларирование рыбной продукции в российских портах". Предложение вроде бы правильное. Если все добытые биоресурсы будут доставляться на российский берег, то конкуренция резко возрастет и произойдет затоваривание местного рынка. Это в свою очередь сыграет на понижение цены.

Однако большинство компаний уже давно и без всякого государственного принуждения везет рыбу к родным берегам, но цена на рыбу от этого не снижается. Российские цены уже давно сравнялись с ценами на мировых рыбных рынках. В то же время, по мнению большинства руководителей рыбодобывающих компаний, цена на рыбу будет расти от путины к путине. Главными причинами этого являются постоянно растущие издержки рыбаков, изначально заложенные в себестоимость каждого рыбного ящика. Теперь компании ограничены выделенными квотами, поэтому снизить цену за счет увеличения роста производства уже нереально. Вдобавок плату за пользование биоресурсами пока никто не отменял, и даже для не самой крупной фирмы эти платежи исчисляются сотнями тысяч долларов. Но если сумму этих расходов судовладельцы могут просчитать на пять лет вперед, то постоянно растущая цена на топливо никаким расчетам не поддается.

"Насколько вырастет в цене пойманная рыба, можно судить по колебаниям топливного рынка, - утверждает член Совета Федерации Игорь ПУШКАРЕВ. - Чем выше стоимость 1 тонны солярки, тем выше стоимость одной тонны рыбы. В этом году цена за тонну судового топлива перешагнула отметку в $600. Сюда нужно добавить стоимость доставки топлива в район промысла. И это без учета того, что растет из года в год стоимость расходных материалов: спецодежды, тары, продовольствия, средств связи, промвооружения. Нельзя забывать и о том, что, для того чтобы отправить судно в экспедицию, большинство компаний кредитуется в банках. Проценты по кредитам также закладываются в стоимость продукции, идущей из районов промысла".

Это не совсем вяжется с заявлениями высокопоставленных чиновников, обещающих россиянам дешевую рыбопродукцию. В рыбной отрасли существует двойная система налогообложения. Одни налоги - как у нормальных предприятий, и дополнительные ставки сбора за право вести промысел отдельных видов биоресурсов. Не стоит забывать, что некоторые компании, занимающиеся добычей морепродуктов, которые сегодня не востребованы россиянами в силу национальных кулинарных пристрастий (краб, морской еж, трубач, креветки, осьминоги и т. д.), просто боятся непродуманной реализации принципа "рыба на берег".

Вот такой расклад - рыбаки, оглядывающиеся на государственных мужей в надежде, что они будут услышаны, и население, ждущее, когда на прилавках магазинов появится обещанная дешевая рыба.

Член совета федерации РФ Игорь Пушкарев:

- У рыбной отрасли и государства разные цели и задачи. Рыбопромышленники думают, как развить свой бизнес и предлагают свои варианты создания экономических условий для отрасли. Это позиция любого бизнеса. Дайте нам работать, а мы вам отдадим налоговыми отчислениями и выпуском товарной продукции.

У государства другие цели. Они требуют дешевой рыбы и высоких налоговых поступлений. Первое исключает второе. Многие политики говорят о продовольственной безопасности. Она подразумевает современный флот, который может добывать, и российские береговые предприятия, которые будут улов перерабатывать. Но в реальности этого нет, в данный момент добивается инфраструктура созданная еще при Союзе. Флот стремительно стареет, никаких государственных программ по модернизации флота нет.

Отсутствует система государственных дотаций для прибрежных поселков, где рыболовство является градообразующим. Мешают работать высокие портовые и таможенные сборы, высокие ставки сбора за право пользования биоресурсами. Существуют такие промысловые виды, на которые их в водить нельзя. Это те же сайра, кальмар. Их запасов очень много, и биологически они гибнут через два года. Не обловим их мы, за нас это сделают японцы, корейцы.

Сегодня нет управления промыслом, прекращена работа Дальневосточного промыслового совета. Нет штабов на отдельных путинах. А ведь они могли требовать от чиновников увеличить ОДУ на тот или иной вид биоресурсов непосредственно в ходе путины. Головная боль всех рыбаков - браконьеры. Государство заявляло о том, что в 90-е годы ущерб от незаконной добычи даров моря доходил до $6 млрд. Сейчас цифра колеблется около $1 млрд. Но и она показывает, что незаконный промысел процветает и справиться с ним, силовые структуры пока не в силах. Демпинговые цены на рынках сбыта ведут к тому, что легальные пользователи биоресурсов вынуждены отказываться от промысла отдельных видов.

Перелом наступит тогда, когда от рыбаков не будут требовать, а будут им вначале давать. Мало кто знает, что рыбацкие предприятия до сих пор платят за те кредиты, которые были взяты в банках в период аукционов. Поэтому вопрос привлечения инвестиций один из самых главных. Пройдет капитализация отрасли, появится новый современный флот, береговые предприятия смогут внедрить новые технологии. Как следствие - увеличение добавленной стоимости рыбопродукции. Тогда Россия больше не будет сырьевым придатком, а станет полноправным участником мирового рыбного сообщества. Первые шаги уже сделаны, сегодня в Правительстве РФ, в Государственной Думе, в Совете Федерации появилось понимание реалий рыбопромысловой отрасли. Многие предложения рассматриваются и прорабатываются на всех уровнях исполнительной и законодательной властей.