Приморскую ГРЭС возглавил Лебедь

Директором Приморской ГРЭС назначен Дмитрий ЛЕБЕДЬ, ранее работавший главным инженером станции, сообщила "ЗР" пресс-секретарь ЗАО "ЛуТЭК" Вероника БЕЛОУСОВА.

Занимавший пост руководителя Приморской ГРЭС Сергей ПАРАМОННИК приказом генерального директора ОАО "ДВЭУК" Виктора МЯСНИКА переведен на должность заместителя генерального директора ОАО "ДВЭУК"- исполнительного директора ОАО "Дальэнерго".

Дмитрий Викторович Лебедь родился 26 апреля 1966 г. в г. Красноярске. Работал на Барабинской ТЭЦ, Красноярской ГРЭС-2. В ЗАО "ЛуТЭК" работает с 2003 г. Занимал должности заместителя главного инженера, главного инженера, исполняющего обязанности директора Приморской ГРЭС.