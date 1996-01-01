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Приморскую ГРЭС возглавил Лебедь
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Директором Приморской ГРЭС назначен Дмитрий ЛЕБЕДЬ, ранее работавший главным инженером станции, сообщила "ЗР" пресс-секретарь ЗАО "ЛуТЭК" Вероника БЕЛОУСОВА.
Занимавший пост руководителя Приморской ГРЭС Сергей ПАРАМОННИК приказом генерального директора ОАО "ДВЭУК" Виктора МЯСНИКА переведен на должность заместителя генерального директора ОАО "ДВЭУК"- исполнительного директора ОАО "Дальэнерго".
Дмитрий Викторович Лебедь родился 26 апреля 1966 г. в г. Красноярске. Работал на Барабинской ТЭЦ, Красноярской ГРЭС-2. В ЗАО "ЛуТЭК" работает с 2003 г. Занимал должности заместителя главного инженера, главного инженера, исполняющего обязанности директора Приморской ГРЭС.
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