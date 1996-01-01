МГУ подготовит моряков для Японии

Японская судоходная компания "Mitsui O.S.K.lines" (МОЛ) подписала соглашение с МГУ им. Г.И.Невельского о подготовке моряков для работы на ее судах, сообщает пресс-центр МГУ.

МОЛ - одна из ведущих компаний по морским перевозкам, крупнейший в мире холдинг, в его составе около 650 судов разного типа и назначения. В планах компании довести в ближайшее время количество судов до 1 000. Для работы на них нужны высококвалифицированные кадры.

В основе подписанного соглашения - организация центра тренажерной подготовки. Японские коллеги намерены пополнить ее еще двумя суперсовременными тренажерами "Автоматизированная судовая силовая установка" и "Рефрижераторный контейнер". Поступит с их стороны и другое судовое оборудование, необходимое для обеспечения учебного процесса.

Обучение на тренажерных курсах будут проходить моряки, имеющие опыт работы, определенный плавательный ценз и прошедшие отбор в компании "Фесконтракт".