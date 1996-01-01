Золотая середина зарплаты

Вопрос, сколько платить сотрудникам, волнует каждого руководителя. С одной стороны, зарплата должна быть конкурентоспособной, чтобы люди не уходили в другие фирмы, с другой - переплачивать своим сотрудникам работодатель не хочет. О том, как найти "золотую середину", "ЗР" рассказала координатор проекта "Обзор заработных плат" компании АНКОР во Владивостоке Анна АРТЮК.

"Оплата труда специалиста - понятие более широкое, чем ее денежный эквивалент (зарплата). Имеется в виду, что существует система компенсаций, которая помимо фиксированной части включает переменные, социальные выплаты и льготы. При расчете компенсационного пакета нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, динамику рынка труда, размер зарплат и льгот у конкурентов и на рынке в целом. Во-вторых, уровень инфляции. Кроме этого, размер материального вознаграждения зависит и от личных достижений работника" - говорит Анна Артюк.

Получить информацию, которая значима при решении вопроса о величине зарплаты, можно разными способами. С инфляцией все просто - есть данные Госкомстата. Однако ряд крупных фирм на Госкомстат не полагаются и пользуются другим источником - исследованиями Института сравнительных социальных исследований (CESSI). Это независимая организация рассчитывает индекс стоимости жизни, исходя из определенного набора потребительской корзины. Получить информацию о зарплатной политике других фирм сложнее, но раздобыть ее все-таки можно. Речь идет о специальных исследованиях зарплат и льгот - salary survey. В них можно найти ценные сведения о том, сколько в среднем платят компании на рынке или в определенном его сегменте. Регулярно такие обзоры стали проводиться в России сравнительно недавно. Пришли они из западной практики, поэтому основные провайдеры подобных услуг - иностранные аудиторские и консалтинговые компании.

Из российских компаний регулярно проводит такие исследования АНКОР.

"Подготовка отчета занимает достаточно много времени, поскольку информацию собирают из первых рук: рассылаются подробные анкеты фирмам - участникам опроса, а затем обрабатываются все ответы, - продолжает Анна Артюк. - Компании - участники обзора заработных плат АНКОРа получают результаты исследования бесплатно. Как правило, в содержании любого salary survey компания найдет список участников, предоставивших информацию, подробное описание должностей, по которым проводился анализ, а также основные данные по зарплатам - среднее значение, минимум и максимум. По этим цифрам компания видит, как соотносится уровень ее зарплат с рыночным. Помимо этого в обзорах есть полезная аналитическая информация о рынке труда - какие элементы компенсационного пакета чаще всего используют компании, кому и за какие заслуги их предоставляют и т. д."

Но, как считают консультанты компании АНКОР, найти нужный обзор зарплат - это еще полдела. С ним еще надо уметь работать. Получив отчет, не стоит сразу бежать к руководителю со с ловами: "Мы недоплачиваем юристу и переплачиваем бухгалтеру", - нужно проанализировать данные: может быть, у специалистов в других фирмах более широкие задачи или другой уровень компетентности.

Для того чтобы выгодно использовать обзор заработных плат, нужно знать несколько правил.

Первое звучит так: "Прежде чем думать - посчитайте!" Например, переплачивая 50 сотрудникам всего по $10 в месяц, работодатель получает убыток в $500, а за год необоснованные издержки составляют $6000. А если размеры фирмы много больше, то к полученной сумме убытков можно смело приписывать еще один ноль. Обладая информацией об уровне заработных плат, руководитель может эффективно сокращать издержки компании.

"Прежде чем посчитать - подумайте!", это второе правило выгодного использования обзора зарплат. Стоимость замены сотрудника складывается из оплаты времени сотрудников компании, оплаты услуг внешних провайдеров и потерь от его отсутствия на рабочем месте. Сюда же необходимо включить цену потерянной вместе с его уходом информации, а также время на "акклиматизацию" нового работника в компании. Поэтому для компании гораздо дешевле удержать специалиста, зная, что ему можно предложить и чего он не сможет по лучить в другой организации.

После того как посчитали и подумали, можно начинать планирование. Планирование фонда заработной платы на следующий год дает возможность самостоятельно контролировать свое развитие. А вот ориентироваться на свои прошлогодние зарплаты - не самый лучший способ ведения зарплатной политики компании.

Информация об уровне заработных плат позволяет, кроме всего прочего, оценить рыночное положение компании. Проводя сравнение существующих в обзоре данных, можно более независимо взглянуть на положение организации среди соперничающих фирм. А вот если в обзоре работодатель видит, что в его компании уровень зарплат такой же, как у конкурентов, а сотрудники продолжают уходить, то это хороший повод для того, чтобы пересмотреть систему мотивации персонала.

В итоге, постоянно работая с независимыми обзорами заработных плат, работодатель получает возможность принимать только необходимые и взвешенные управленческие решения, повышая стабильность и управляемость организацией, формируя образ современной развивающейся компании, и как итог, повышать стоимость бизнеса!