Контрольные проверки при понятых

В связи с принятием ряда федеральных нормативно-правовых актов и закона о милиции изменился порядок проведения контрольных проверок со стороны милиции предпринимательской деятельности.

Так, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел имеют право производить проверки только тогда, когда у них имеются данные об административно-правовых и уголовных нарушениях в целях их проверки. Причем подобные действия должны производиться в присутствии двух понятых, при наличии предписания за подписью начальника органа внутренних дел или его заместителя. При этом обязательно составляется протокол, который передается предпринимателю.

Изменились нормы закона в отношении порядка изъятия документов. Предприниматель имеет право в течение пяти дней снять копии с требуемых документов и предоставить их в органы правопорядка. Новый закон оговаривает ситуацию по изъятию сырья и продукции. Это могут быть только лишь образцы, изымаемые при составлении протокола. По требованию предпринимателя ему должна вручаться копия протокола.