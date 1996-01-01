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Контрольные проверки при понятых
В связи с принятием ряда федеральных нормативно-правовых актов и закона о милиции изменился порядок проведения контрольных проверок со стороны милиции предпринимательской деятельности.
Так, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел имеют право производить проверки только тогда, когда у них имеются данные об административно-правовых и уголовных нарушениях в целях их проверки. Причем подобные действия должны производиться в присутствии двух понятых, при наличии предписания за подписью начальника органа внутренних дел или его заместителя. При этом обязательно составляется протокол, который передается предпринимателю.
Изменились нормы закона в отношении порядка изъятия документов. Предприниматель имеет право в течение пяти дней снять копии с требуемых документов и предоставить их в органы правопорядка. Новый закон оговаривает ситуацию по изъятию сырья и продукции. Это могут быть только лишь образцы, изымаемые при составлении протокола. По требованию предпринимателя ему должна вручаться копия протокола.
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