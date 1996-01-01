Спасским предпринимателям приготовили сюрприз

На прошлой неделе в Спасске-Дальнем администрация края провела для местных предпринимателей выездной бизнес-семинар. На нем специалисты различных отделов администрации края рассказали предпринимателям о том, какие изменения в законодательстве им необходимо знать. Прежде всего, речь шла об оформлении земельных участков.

Несмотря на то, что предприниматели занимаются бизнесом не один год и их помещения уже давно приватизированы, вопрос с землей остается открытым. Универсальной схемы оформления земельных участков специалисты комитета по имуществу администрации края не предложили. По их словам, каждый участок должен оформляться индивидуально.

Открылся для местных бизнесменов и сюрприз. Администрация Спасска планирует создать фонд, в который все предприниматели должны отчислять деньги на благоустройство города. При этом опрошенные "ЗР" предприниматели эту инициативу комментировали с кислой миной, намекая на то, что социальная ответственность бизнеса, о которой им постоянно толкуют местные чиновники, воспринимается ими как прямые поборы.