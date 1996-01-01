С мечтою о миллионе

На проблему бизнес-образования можно смотреть с разных точек зрения. В этом отношении олимпийским спокойствием могут блеснуть выпускники престижных зарубежных и российских вузов. В смысле наличия диплома. Однако на практике успешные российские предприниматели редко имеют профильное экономическое образование. А когда стремятся его получить, то готовы платить деньги только за те навыки, которые реально работают в их бизнесе. Это одна из причин популярности российских бизнес-школ "для взрослых". Вторая, быть может, не менее весомая - желание самих профессоров от экономики попробовать свои силы в бизнесе.

Один из уважаемых в среде профессионалов "бизнес-образования" преподавателей - Виктор СОЛНЦЕВ недавно проводил тренинг во Владивостоке. Местный устроитель встречи - "Release-consulting group" собрал около 30 управленцев, желающих восполнить пробелы образования.

- Виктор Игоревич, если заглянуть в Интернет, то потребуется совсем немного времени на то, чтобы выяснить: услуги современного бизнес-образования в России предлагают больше трех десятков школ с именем, в том числе зарубежного образца. Безымянным же и вовсе нет числа, конкуренция огромна. Зачем вам такой бизнес?

- Бизнес-семинары, по сути, только вершина айсберга. Моя основная работа - сводить авторов хороших бизнес-идей с владельцами хороших капиталов. А вот насколько идею можно назвать вызревшей и есть ли под нее готовая команда, собственно, и выясняется с процессе общения. На семинаре.

- Вы говорите о бизнес-идее и ее продвижении. Но это, так сказать, неожиданно-приятный побочный эффект. Если же говорить о самой учебе, чему можно научить за три дня? Тем более, что новичков в бизнесе среди ваших слушателей мало?

- Как правило, бизнес в России ведут люди с непрофильным экономическим образованием. Гуманитарным, иногда - техническим. Сначала они становятся успешными предпринимателями и практиками бизнеса. А дальше, как только дела пошли, они стремятся получить экономическое образование без отрыва от производства. Поскольку не понимают языка своих подчиненных.

Российский парадокс. Часто человек, стоящий во главе компании, не знает, как и что он делает. В ряде случаев он даже не знает, сколько это стоит! Запустив дело однажды, на голой интуиции, он до сих пор работает по принципу "пробуй и делай". И какое образование нужно таким людям? Во всяком случае, не изложение, пусть четкое и последовательное, хорошо известных экономических теорий, работающих только в стабильных экономических условиях. Только при таких, изначально заложенных условиях задачи, учебники верны. Но это не про российский бизнес и вообще не про бизнес. Сейчас в мировой экономике наблюдается такая динамика развития, что авторы экономических концепций не успевают писать свои научные труды. Так что получается такая картина: люди просто выучивают некоторое количество слов и свободно жонглируют экономическими терминами.

- Из ваших слов невольно следует вывод, что и учиться ничему не нужно?

- Нужно, но не тому. Я благодарен России за тот вал интуитивных решений, которые, собственно, и создали экономику дня сегодняшнего. Все бизнесмены, по моему мнению, опираются на практическую интуицию. Если нельзя проверить и сосчитать заранее, если точно не знаешь пункт назначения, приходится продвигаться вперед методом ощупывания. В условиях России, когда бизнесу часто ставят условия задним числом, предпринимателям всегда приходится заново изобретать велосипед. Чем не тренинг развития творческого потенциала личности? В черной комнате следует найти черную кошку.

Оптимальное решение только одно, и если оно не найдено, то ты уже не в бизнесе. Таковы условия реальные, а не книжные. Тому и учим тех, кто уже прошел естественный отбор на интуицию, творческий потенциал и желание себя проявить в средне неблагоприятных условиях.

- Один из пунктов вашей работы звучит как "командопостроение". Бытует мнение, что творческие личности, о которых вы так увлеченно рассказывали, с трудом переносят работу в команде. Что вы предлагаете в этом случае?

- Для меня самого всегда очень важно сначала взглянуть на отца-основателя, владельца компании. А потом уже на его команду. Как правило в нем, в отце-основателе, все проблемы и сконцентрированы. Его личные "тараканы" в голове после множатся и распространяются по всем отделам такими "маленькими тараканчиками". Когда я выступаю в роли консультанта, то моя задача - как-то гармонизировать такую творческую личность. Чтобы, в конце концов, он давал подчиненным более четкие и выполнимые указания. Необходимо научить его выражать свою творческую мысль в относительно понятных словах. По моему наблюдению, гармоничная личность вносит гармонию во все подразделения компании. Такова моя методология. Что касается работы команды - подход несколько иной. В ней есть не только творческие люди, а просто люди с высоким уровнем квалификации. И они часто не находят общего языка с командой.

Допустим, генеральный директор как менеджер высшего звена закончил МВА, приходит в совет директоров и говорит, что, согласно теории денежных потоков, чистый приведенный доход проекта составит... В ответ вполне может услышать: "Ты че, нас тут за дураков держишь? Лучше скажи, когда бабки вернутся?" И он должен, наступив на горло собственной песне, забыть всю ту терминологию, которую с таким трудом выучил, и работать с собственниками бизнеса на их языке. А в голове держать всю схему, поскольку собственник может ее и не иметь. Таким образом, все упирается в коммуникацию, в общение. Сегодня проигрывает компания, в которой силен принцип: "Ты начальник, я - дурак".

- Сейчас много говорится о так называемой геополитической доминанте бизнеса. По-вашему, кто должен породить успешную идею - владелец московского капитала или же кто-то из местных?

- По моему мнению, Москва только готовит законодательную почву под то, чтобы регионы могли работать с заграницей самостоятельно. Как говорится, яблоки особенно полезны там, где они выросли. Лучше всего, чтобы творческая креативная идея родилась на своей земле. У тех людей, которые знают специфику работы здесь. Моя задача, чтобы люди, порождающие эти идеи, умели учитывать более широкое влияние своих же идей. Например, развивая такой-то и такой-то бизнес здесь, во Владивостоке, я создаю благоприятную ситуацию в общении с китайскими партнерами, плачу хорошие налоги государству и улучшаю социальную обстановку. Бизнес же у нас срощен с властью, не так ли? Мыслите шире, господа, не только категориями своего кармана.

Вы увидите свои выгоды не только в нем. Одна из скрытых задач наших занятий - расширить именно творческое видение. Чтобы всем было хорошо при реализации бизнес-идей, причем в долгосрочной перспективе.

- И коль скоро вы заговорили о перспективах. Каковы ваши экономические прогнозы, как человека масштабно мыслящего, на 3-5 лет вперед?

- Я - человек оптимистичный. Но, согласно прогнозам, озвученным Российской академией естественных наук, известны три сценария.

Из них вероятность сценария "экономическое чудо" всего 3-5%. Вероятность краха и разрушения - больше 50%. И третий вариант - мы все работаем на западного владельца и являемся сырьевым придатком. Таковы базовые сценарии.

- Но вы же живой человек. Вам бы в какой стране хотелось жить?

- Конечно, в стране экономического чуда! Но я люблю свою страну со всеми ее недостатками, я в нее верю. И просто немножко вокруг себя, близких, своих друзей и учеников распространяю эту неформальную любовь. И очень бы хотелось, чтобы экономическое чудо случилось со всеми нами, не только с Москвой и ее 2% населения и 90% капиталов. Пусть нам всем будет хорошо, в том числе и тем, у кого 90%. Я их тоже люблю. Поскольку они взяли в свое управление мощные и не всегда эффективные активы. И вот теперь они несут на себе всю ответственность за этот шаг. Лично я не готов заплатить такую цену за право называться нелегальным миллиардером из ниоткуда. Хочу, чтобы мой миллион был заработан, чтобы мне было не стыдно показать перед моими друзьями и учениками. Чтобы они, услышав, что Солнцев вошел в Forbes в сотню российских миллионеров, сказали: "О, слушай, а Солнцев-то наш! Сам попробовал то, чему учил!" Это ведь наша беда, что мы, люди науки, просто многое знаем...