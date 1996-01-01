ВМТП и ДвостЖД показали пример. Информационного сотрудничества

Примеры успешной интеграции информационных систем демонстрировались на примере уникального опыта Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВостЖД) и ОАО "ВМТП". Результаты этой и многих других работ можно было увидеть 6 сентября в отеле "Хендэ", где департамент связи и вычислительной техники ОАО "Российские железные дороги" провел сетевое совещание с представителями крупнейших портов Дальнего Востока, филиалов ОАО "РЖД" и таможенной службы.

Примером ближайшего будущего в интеграции железной дороги и портов стала демонстрация в реальном режиме работающей информационной системы, в которой можно одновременно увидеть ситуацию в порту и на железной дороге, вплоть до определения местонахождения конкретного вагона.

Обе информационные системы - собственная разработка ОАО "ВМТП" и "Грузовой экспресс" железнодорожников, успешно объединены в защищенную сеть VIP-Net, и за год работы позволили Владивостокскому отделению ДВостЖД повысить грузооборот с ВМТП более чем на 1 млн тонн.

"Добившись такого уровня информационного обмена, выиграли обе стороны: мы, портовики, получаем необходимый доступ к информации о движении составов, а железнодорожники знают ситуацию по порту. Все это существенно экономит наши издержки и позволяет поступательно увеличивать взаимный грузооборот. Мы шли к этому решению с самого начала создания нашей информационной сети, и я считаю, что мы добились определенных успехов", - считает директор по производству ОАО "ВМТП" Геннадий ЗВЯГИНЦЕВ.

Другие порты Дальнего Востока тоже готовятся к интеграции своих информационных систем с железнодорожниками, однако не все готовы к проведению таких сложных работ. Низкий уровень автоматизации и разногласия в форматах данных по-прежнему не позволяют крупным транспортным узлам своевременно обмениваться информацией, что ведет к увеличению расходов и времени перевозки грузов.

"Проведение сетевых совещаний с представителями смежных отраслей стало доброй традицией нашей компании, здесь у нас появляется уникальная возможность со стороны посмотреть на собственную работу и ознакомиться с возможностями наших коллег по транспортной сфере", - говорит главный инженер ДВостЖД Владимир КРАПИВНЫЙ.

Судя по бурным обсуждениям, особые проблемы по межсетевой интеграции возникают не в самих информационных системах, а в кабинетах - во время различных согласований. Как оказалось, даже среди филиалов ОАО "РЖД" встречается недопонимание, из-за которого возникают определенные издержки, не говоря уже и о работе с государственными структурами, которые руководствуются собственными форматами и регламентами информационных систем.

Но все же, как показало прошедшее во Владивостоке совещание, транспортники умеют не только перевозить грузы, но и находить общий язык.

Подводя итоги, можно констатировать, что в условиях все возрастающих объемов перевозок вопрос идеально налаженного информационного обмена и взаимодействия с портами и таможней является жизненно важным для бесперебойного функционирования дальневосточной транспортной системы. И, безусловно, самой заинтересованной стороной в этом вопросе является железная дорога, которая, по озвученной на совещании информации, вкладывает огромные средства в автоматизацию своих процессов.