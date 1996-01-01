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Теплопроект тянет на 700 млн
ОАО "Дальэнерго" планирует реализовать проект реконструкции системы теплоснабжения г. Владивостока стоимостью 700 млн руб., заявил генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК.
"Переподключение потребителей теплоэнергии, получающих тепло от котельных и ТЭЦ-1 к источникам ВТЭЦ-2 - один из самых крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в этот проект составят около 700 млн руб. По нашим расчетам при вводе этой схемы, затраты на производство тепла, а значит, и отпускные тарифы можно будет сократить на 15-20%, проект окупается в срок от полутора до двух лет", - сказал Виктор Мясник.
По словам гендиректора ДВЭУК, для финансирования проекта АО "Дальэнерго" будет привлекать заемные средства. "Это глобальный инвестиционный проет, который интересен банкам и поддерживается администрацией края и города. Интерес к проекту проявляет банк "Приморье" и местные филиалы "Альфа-банка" и "Росбанка" Отмечу, что затраты на этот проект не отразятся на тарифе: кредитный заем будет возвращен за счет сэкономленных в результате внедрения проекта средств", - сказал глава ДВЭУК.
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