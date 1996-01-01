"Владивосток Авиа" ушло в крутое пике

Совет директоров ОАО "Владивосток Авиа", состоявшийся на прошлой неделе, не внес ясности в состояние дел еще недавно прибыльной авиакомпании. Напомним, что по инициативе миноритарных акционеров на рассмотрение совета был вынесен ряд вопросов, в том числе рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности АО под руководством Владимира САЙБЕЛЯ.

В пресс-службе "Владивосток Авиа" "ЗР" сообщили, что "итоги заседания совета директоров будут доведены до сведения акционеров в официальном порядке в ближайшее время".

Как сообщил "ЗР" член совета директоров ОАО "Владивосток Авиа", глава представительства ОАО "Группа Альянс" в Приморском крае Николай СОЦКОВ, несмотря на убедительные доводы акционеров о неэффективности управления авиакомпанией, совет директоров посчитал, что деятельность менеджмента "Владивосток Авиа" и, в частности, генерального директора Владимира Сайбеля "является эффективной и не выходила за рамки действующего законодательства".

"Для нас подобный итог неожиданностью не стал, - говорит начальник юридического отдела департамента правового и корпоративного сопровождения проектов ЗАО "Альянс-Пром" Денис ВОРОТЫНЦЕВ, принимавший участие в работе совета директоров. - В данной ситуации рассчитывать на объективную оценку фактов, изложенных в нашем обращении в Росимущество, нельзя. Во главе "Владивосток Авиа" по сей день остаются те же люди, что и в тот период, когда происходил вывод активов. Например, нынешний председатель совета директоров Геннадий ТОКУЛЕНКО, который, будучи в 1995 г. председателем КУГИ Приморского края, своими письменными распоряжениями в ряде случаев согласовывал и сделки по отчуждению имущества авиакомпании". (Справедливости ради нужно отметить, что сам Владимир Сайбель не оспаривал озвученных фактов. По словам Дениса Воротынцева, гендиректор не отрицает, что ряд сделок, в совершении которых присутствовала заинтересованность самого Владимира Сайбеля и его дочери Ольги ТРУШКИНОЙ, действительно имел место. - Прим. "ЗР").

"Возникает вопрос, в чем заключалась экономическая целесообразность подобных сделок для акционерного общества, отвечают ли они интересам акционеров, и в том числе основного акционера - государства? Поэтому мы предложили вернуться к проверке и оценке этих и других фактов с учетом результатов аудиторской проверки, которая по инициативе государства должна быть проведена во "Владивосток Авиа" в конце сентября - начале октября. Увы, большинство членов совета директоров имеет иную точку зрения и сочло достаточными уже имеющиеся в наличии акты проверок, в том числе ревизионной комиссии. Однако, на наш взгляд, ревизионная комиссия, состоящая из работников "Владивосток Авиа", не может достаточно объективно рассматривать интересующий акционеров период деятельности. Поэтому вопросы, которые мы поставили в обращении в Росимущество, на сегодня остались открытыми.

Более того, по нашему мнению, главная опасность состоит в том, что те методы работы менеджмента "Владивосток Авиа", которые мы обозначили, продолжают оставаться актуальными. Отсутствие их независимой, компетентной оценки делает возможным повторения в дальнейшем многих моментов, например, того же вывода активов. Думается, что и значительное ухудшение финансовых показателей авиакомпании в текущем году, практически полное отсутствие оборотных средств - явление того же порядка. В "Альянс-Проме" эту опасность осознают и постараются сделать максимум возможного, чтобы не допустить развития этих тенденций. В любом случае все заинтересованные и компетентные органы нашу точку зрения будут знать.

Отмечу, что обращение ни в коем случае не направлено на дестабилизацию работы предприятия. Наши действия продиктованы стремлением акционеров разобраться, что же происходило в АО в период с 1995-го по 2001 год. Мы считаем, что имеются основания для критики руководства "Владивосток Авиа" и что объективная информация о деятельности предприятия необходима для того, чтобы выправить ситуацию и двигаться дальше. Мы, со своей стороны, готовы к конструктивному сотрудничеству", - говорит Денис Воротынцев.

"Новый акционер "Владивосток Авиа" в лице ЗАО "Альянс-Пром" не преследует никаких недружественных целей в отношении авиапредприятия. Как любого инвестора, а "Альянс-Пром" инвестировал значительные средства во "Владивосток Авиа"и сегодня владеет 17% его акций, нас интересуют все стороны деятельности предприятия. Логично, что мы обратили внимание на тот факт, что в свое время из состава активов предприятия были выведены такие прибыльные структуры, как грузовой терминал, переданный под контроль вновь созданного общества "Аэрогруз", а также гостиница "Венеция", здание профилактория и т.д. Этим моментам надо дать справедливую оценку. Со своей стороны, "Альянс-Пром", будучи заинтересованным в дальнейшем развитии "Владивосток Авиа", готов предложить имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, как финансовые, так и поставщика топлива. Эти предложения прозвучали в том числе и на совете директоров. Я думаю, что в рабочем порядке мы найдем определенный баланс интересов и будем конструктивно работать с основным акционером - государством и с менеджментом "Владивосток Авиа", - считает Николай Соцков.

Сухие цифры

АВИАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО "Владивосток Авиа", судя по производственным показателям, развивается успешно. Так, объем пассажироперевозок за 2004 год увеличился на 47,6%, объем грузоперевозок - на 24,1%. Соответственно, доходы от летной деятельности выросли по итогам 2004 г. на 47,9%. Эти цифры могут оцениваться только положительно.

Показатели АЭРОПОРТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ скромнее. При том что объем пассажирских отправок вырос на 15,9%, а объем грузовых отправок - на 60%, доходы от аэропортовой деятельности сократились на 2,8%. Возникает вопрос, почему доходы не выросли? Не является ли это косвенным свидетельством того, что вывод аэропортовых активов нанес предприятию ущерб?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА на предприятии (доход на единицу персонала) выросла в 2004 г. на 29%, а затраты на единицу персонала выросли за год лишь на 14%.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ предприятия в целом тем не менее ухудшаются. Если суммарная выручка (без НДС) в 2004 г. выросла на 39,6%, то себестоимость реализации увеличилась на 48,9%, и в итоге чистая прибыль 2004 года составила лишь 7,4% по сравнению с 2003 г.

Особенно тревожным является исчезновение у предприятия собственных оборотных средств. Если в 2003 г. "ВладАвиа" располагало 76,6 млн руб. собственных средств, то в 2004 г. значение оборотных активов стало отрицательным - минус 145,6 млн руб. Не законно ли основному акционеру предприятия спросить - почему?