Форум без первых лиц

Участников этого форума порадовало, что все больше чиновники говорят о конкретных проблемах рыбаков и все меньше делают популистских заявлений о "дешевой рыбе для россиян" и "стратегическом" значении рыбной отрасли. Вот только "правильные" тезисы звучат уже два года. Услышим ли мы все это в третий раз? Возможно, только уже на первом Всероссийском рыбном форуме, решение о проведении которого было внесено в резолюцию второго Дальневосточного 8-9 сентября.

Непонятная "Бендера"

Как сказал "ЗР" один из рыбопромышленников: "Организаторы форума и администрация края обещали нам, что приедут первые лица - министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ и глава федерального агентства по рыболовству Станислав ИЛЬЯСОВ. Однако коллеги говорят, что никого из них не будет". Через пять минут бизнесмен смог убедиться в своей правоте подобных высказываний. Под звуки музыки началась торжественная церемония открытия. И тут казалось, что даже губернатор края Сергей ДАРЬКИН, чья речь была запланированная в протоколе мероприятия, отсутствовал.

У входа в выставочный комплекс царило оживление. Все ждали, кто из высоких гостей откроет международную рыбохозяйственную выставку, которая в свою очередь открывает форум. Приехал вице-губернатор Валерий ВАСИЛЕНКО. Бывший прокурор Приморского края, перешедший недавно на работу в администрацию, вежливо сказал о том, что все этого форума ждали.

Отсутствие губернатора стало понятно, когда озвучили имена гостей: председатель комитета по природным ресурсам Наталья КОМАРОВА, заместитель руководителя департамента рыбохозяйственной политики Минсельхоза РФ Анас НУРУТДИНОВ, заместитель полпреда президента РФ в ДВФО Геннадий ОПАНАСЕНКО. После их приветственных слов прозвучала команда: "Отдать швартовые". Два мощных каната, преграждавших путь в здание были убраны, а над входом взвился символический парус. Второй Дальневосточный рыбный форум открыт.

Сама выставка порадовала. Здесь постарались представить продукцию все компании Приморского края. Экскурсоводами выступали руководитель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ и вице-президент ВАРПЭ, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Дмитрий ГЛОТОВ. Рыбацкому лидеру нужно отдать должное, буквально за год он стал значимой фигурой среди рыбаков на федеральном уровне.

Именно Дмитрий Глотов был инициатором проведения первого форума и обеспечил финансирование второго. "Если бы не он, то половина руководителей рыбацких предприятий это мероприятие проигнорировала бы еще в прошлом году", - признавались участники форума.

"Вот это у нас местные ракушки, их закатывают в консервы, а потом едят. Вот это маринованные осьминоги, а здесь в аквариуме живой гребешок. Его можно вытащить, вскрыть ножиком и с удовольствием съесть", - показывал на образцы продукции Игорь Улейский. Гости улыбались, но пробовать не спешили. Видимо, экзотика предложенной продукции их пугала. Лишь кто-то один рискнул вкусить кусочек анадары, с комментарием про "вкус специфический".

Особого интереса стенды рыбацких компаний для московских гостей не представляли. В их взглядах явно читалось желание скорее завершить поход по выставочному залу. А по вопросам, которые задавали гости, было ясно, что рыбная отрасль для них ограничивается прилавками московских магазинов. Один из депутатов, подойдя к стенду компании "Бадер" (мировой лидер технологического оборудования для рыбной промышленности. - Прим. автора), вежливо поинтересовался: "Что это за "Бандера", и каким боком она к рыбе относится?".

Все острые вопросы представителей прессы о том, послужит ли форум решению рыбацких проблем, остались без ответа. Только представитель Минсельхоза Анас Нурутдинов был конкретен: "Постараемся сделать так, чтобы принятый закон "О рыболовстве" наконец заработал. Вторым шагом будет приведение региональных законодательных актов в соответствие с федеральными законами".

Подвел черту Дмитрий Глотов: "Форум - это площадка общения. У нас много проблем, поэтому мы решили собираться и их здесь обсуждать. Будем надеяться, что чиновники нас выслушают и потом примут решения с корректировкой. Я обещаю, что многие проблемы рыбаков на этом форуме будут донесены до наших гостей".

Неоднозначное ОДУ

После выставки делегация гостей удалилась в дом переговоров на Санаторной, чтобы провести выездное заседание комитета по природным ресурсам и природопользованию. В загородной резиденции их встречал Сергей Дарькин. Своим выступлением губернатор заставил депутатов задуматься, к чему приведут принятые ими законы.

"В настоящее время угрожающих масштабов достигли объемы неконтролируемого вылова и вывоза за рубеж камчатского краба. В 2004 г. в Японию из России было поставлено свыше 27 тыс. тонн камчатского краба, что более чем в пять раз превысило общий допустимый улов. В первом квартале 2005 г., в период запрета на промысел камчатского краба, объем его поставок в Японию составил более 5,2 тыс. тонн, что превышает ОДУ более чем в два раза, - заявил Сергей Дарькин. - Ситуация с браконьерским ловом камчатского краба требует принятия решения о запрете промысла этого объекта, в первую очередь в территориальных водах России, до восстановления его запасов".

Инициативу губернатора поддержали руководители рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний, перейдя от проблемы краба к ОДУ. По их словам, ряд объектов промысла страдают от перелова. Например, минтай, из-за чего популяция этой рыбы уничтожается. Однако после заседания часть руководителей в неофициальных беседах заявляли, что сокращение ОДУ на ценные виды промысла - не выход из положения.

"Официальное ОДУ на минтай сокращать не нужно. Необходимо, чтобы рыболовецкие компании не занижали выловленные объемы. А такая практика сегодня применяется в охотоморской экспедиции. Стремясь показать больший выход икры, капитаны судов десятки тонн пойманной рыбы выкидывают за борт. Потом в отчетах оказывается, что выход икры у них почти 7%, в то время когда наука дает заключения всего 4%", - утверждал один руководителей рыбной компании.

Квота и Нерка

Второй день работы форума ознаменовался общим пленарным заседанием. Приглашенные чиновники и депутаты отчитывались, о том, какие изменения в законодательстве ожидают рыбаков.

Заместитель министра сельского хозяйства Сергей МИТИН уточнил, что сейчас необходимо принятие дополнительных 40 нормативных актов к принятому в конце прошлого года закону "О рыболовстве". Также представитель Минсельхоза пообещал законодательно закрепить механизм передачи компаниями рыбных долей на вторичном рынке.

Этот вопрос был одним из самых обсуждаемых на форуме. "Квота" мучает рыбаков с момента принятия правительством знаменитого 704-го постановления. "Прошло почти два года, а нам все только обещают. А ведь квоты компаний могут стать инструментом привлечения инвестиций в отрасль, - заявил на круглом столе "Капитализация рыбной отрасли" председатель совета директоров компании "Ролиз" Александр ЛИНЕЦКИЙ. - Подобная практика широко распространена в странах с развитым рыболовством. Квота может стать залогом при обращении за кредитом в финансовые организации".

Кроме квот всех участников форума волновала позиция депутатов Госдумы в отношении ставок на право пользования биоресурсов. "Сумма платежей за отдельные виды биоресурсов, такие, как сайра, мойва, кальмар, должна быть значительна снижена. Эти путины имеют повышенный риск, поэтому компании не выставляют на них флот. Мы предлагаем сократить или вообще убрать ставки сбора на эти объекты промысла. Флот будет работать, а налоговая отдача компенсирует эти потери в бюджете", - заявил заместитель полпреда в ДВФО Геннадий Опанасенко.

Председатель комитета по природопользованию и природным ресурсам Наталья Комарова в своем выступлении пообещала часть ставок пересмотреть. "В прошлом году наш комитет по просьбам рыбаков снизил ставки сбора за краб-стригун с 30 тыс., до 13 тыс. руб. В этом году Камчатка активно жалуется на повышенные ставки за право добычи курильской нерки. К нам обратились камчатские рыбаки с просьбой пересмотреть в сторону уменьшения ставки сбора".

И тут неожиданно для многих присутствующих на пленарном заседании один из руководителей приморской рыбодобывающей компании прислал в президиум записку, в которой уточнил, что депутатов дезинформируют: "Рентабельность добычи нерки превышает 150%, нужно не ставки снижать, а пользователей поменять".

Это послание еще раз обозначило проблему, которую сегодня рыбаки предпочитают не обострять. Рыбоперерабатывающие компании Камчатки и Сахалина в период лососевой путины обращаются к своим администрациям с просьбой применить административные меры и не пускать приморские суда на приемку лосося, поскольку те предлагают местным промысловым бригадам более выгодные цены на сырье. В свою очередь, приморские компании говорят о монополизме лососевых регионов и предлагают власти более высокие отчисления налогов, а также повышенную стоимость выпускаемой товарной продукции. Их обоснования более чем убедительные. Вся научно-производственная база - судоремонт, судостроение, переработка, морские учебные заведения - находятся в Приморье.

Власть должна держать слово

Подводя итог, можно сказать, что активная позиция рыбаков - залог выхода отрасли на принципиально новый виток развития. И принятая на форуме резолюция еще раз подчеркнула, что решение проблем отрасли полностью зависит от рыбацкой общественности - отдельные положения вносились в течение всех трех дней работы форума. Теперь представителям власти осталось только выполнить свои обещания. На это им отведен ровно год. Следующий рыбный форум покажет, что из обещанного чиновники смогли выполнить.