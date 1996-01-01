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Энергетики пожаловались на снижение потенции юрлиц
В понедельник в ходе пресс-конференции генеральный директор ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) Виктор МЯСНИК заявил, что подготовка энергосистемы к предстоящей зиме проходит в соответствии с графиком.
Озабоченность гендиректора ДВЭУК вызывает лишь состояние расчетов с потребителями. В частности, задолженность населения Приморья перед ОАО "Дальэнерго" составляет 447 млн руб., в том числе 147 млн за электроэнергию и 300 млн руб. за теплоэнергию.
"Неплатежи населения, к сожалению, играют отрицательную роль. Для нас это неожиданность, при том что по всем показателям статистики в последнее время налицо рост доходов и благосостояния населения, расчеты с энергетиками переходят на второй план. Хотя я считаю, что нами ведется активная работа - с начала года юристами Дальэнергосбыта предъявлено к должникам-физическим лицам 12 тыс. исков на общую сумму 71 млн руб. Через суды мы уже вернули 41 млн. Работаем в жестком режиме".
Гендиректор ДВЭУК также посетовал на проблемные отношения с рядом юридических лиц. "Хотелось бы отметить снижение потенции с точки зрения расчетов с нами юрлиц. А именно водоконалов Находкинского и Партизанского и жилищно-коммунальных хозяйств, особенно созданных во Владивостоке управляющих компаний. За два месяца работы управляющих компаний уже нажиты долги (перед энергетиками) на сумму более 3 млн руб., что, естественно, становится непредсказуемым с позиции подхода к зиме и началу отопительного сезона".
Среди крупнейших должников остаются и структуры, финансируемые из федерального бюджета. В частности, задолженность Минобороны перед "Дальэнерго" за электрическую и тепловую энергию превысила 137 млн руб.
"Сегодня начато погашение долгов лишь за июнь, что для нас непонятно" - сказал Виктор Мясник. По его словам, структуры Минобороны, финансируемые из федерального бюджета, не имеют лимитов до конца года. "Лимиты заканчиваются в ноябре, а в некоторых войсковых частях в сентябре. После этого становится открытым вопрос наших внутренних взаимоотношений", - сказал гендиректор ДВЭУК.
Гендиректор ДВЭУК также отметил, что в этом году появился ряд проблем с подключением Владивостока к горячему водоснабжению. "Одна из проблем - это получение (энергетиками) разрешительной системы на устранение порывов магистральных теплотрасс. Практически введена новая схема согласования на уровне 6-7 ступеней, что отбрасывает заварку паршивого свища, на котором можно работать сутки, до 7-8 дней. Но сегодня (5 сентября) после встречи с мэром Владимиром НИКОЛАЕВЫМ ряд моментов снят - получение разрешения на устранение замечаний происходит не более 3 дней. Сегодня мы приступили к активному подключению горячего водоснабжения. Но при этом хочу сказать: мы протянули время. Поэтому, к сожалению, в ближайшее время еще раз потревожим жителей Владивостока".
Виктор Мясник также "закрыл" тему прошлогодних начислений "Дальэнерго" за отопление лестничных клеток. "Решение суда, к которому, кстати, мы еще апеллируем, принято. Тем, кто в свое время заплатил (по дополнительным квитанциям), перерасчет мы сделаем. Уточню, что по Владивостоку тех кто представил свидетельства оплаты отопления лестничных клеток за отопительный сезон 2003-2004 гг., насчитывается... 700 человек. При этом мы договорились, что недоначислим (в новых квитанциях) этим людям оплаченное ими ранее отопление. Кто не согласится - вернем деньги".
По словам гендиректора ДВЭУК, ЗАО "ЛуТЭК" весной 2006 г. начнет поставки электроэнергии в приграничные районы Китая. "До 10 октября Анатолий ЧУБАЙС (председатель правления РАО "ЕЭС России") подписывает генеральное соглашение о наших взаимоотношениях по экспорту электроэнергии. Там есть два графика. Один - глобальный - на 300 млрд кВт/ч в год, и второй - приграничная торговля - в объеме 5 млрд кВт/ч в год. В этой (второй) программе участвует и "ЛуТЭК". По нашим планам мы начнем продавать за рубеж (в приграничные районы Китая) с мая или июня 2006 г. около 400-450 млн кВт/ч ежемесячно" - сказал Виктор Мясник.
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