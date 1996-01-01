Особенности регионального подбора специалистов

Бизнес в России не стоит на месте, а стремительно развивается. Это значит, что ему становится тесно в собственном регионе, и он постоянно ищет новые рынки. Компании из центральных городов все активнее завоевывают регионы, местные компании тоже динамично развиваются, открывая допофисы в небольших городах и районах. Этот новый этап влечет за собой множество дополнительных проблем, в том числе и кадровых.

"Если, например, владивостокская компания расширяется и идет в регионы, то в плане подбора кадров у компании могут быть три пути, - говорит консультант компании АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Первый путь - это перевести человека из головной компании в региональный офис. Плюсы такого решения состоят в том, что, как правило, это надежный человек, лояльный компании, хорошо знает товар, клиентскую базу, требования руководства т.д. С другой стороны, в этом случае работодатель вынужден предложить такому специалисту особые условия, перспективы роста.

Второй путь - это поиск человека во Владивостоке для работы в регионе. Третий - поиск специалиста непосредственно на месте.

Традиционно считается, что специалисты из Владивостока и Хабаровска более сильные, эти кандидаты имеют системную теоретическую и практическую подготовку. С другой стороны, специалисты на местном уровне, возможно, и менее подготовлены, чем кандидаты из крупных городов, но эти люди больше знают специфику своего рынка, настроены на развитие и более открыты".

На Дальнем Востоке при работе с регионами у работодателей возникают еще и дополнительные сложности. Например, на Камчатке люди привыкли к определенным социальным гарантиям (бесплатный проезд на материк, большой отпуск и т.д.).

Нашим работодателям, которые раньше не работали с подобными регионами, приходится многое осознавать заново, тем более что уровень заработной платы там не ниже, чем во Владивостоке. И работодателю нужно быть готовым к тому, что ему придется нести дополнительные затраты.

Сказать о том, какой из путей регионального подбора наиболее оптимален, по мнению рекрутеров, довольно сложно.

Все зависит от того, какие цели ставит перед собой компания, выходя в регион. Хотя в последнее время тенденция смещается в пользу поиска и подбора специалистов на местах, а вот практику отправления своих сотрудников в регионы с каждым годом использует все меньшее количество компаний.

"Основная сложность регионального подбора состоит в том, что на местах зачастую нет специалистов, которые соответствуют всем заявленным требованиям компании - их нет просто физически, в силу того, что объемы рынка малы, - продолжает Наталья Коваленко. - Поэтому иногда компания переводит своего сотрудника в регион, он там ставит работу, формирует офис, подбирает команду и постепенно взращивает человека, на которого можно было бы возложить руководство допофисом. Сильного специалиста заманить поработать на два-три года в регион очень тяжело в силу объективных обстоятельств. Зато когда "люди проекта" возвращаются в головную компанию, они отличаются высокой степенью самоорганизации, имеют опыт самостоятельного принятия решений и руководства людьми, и их, как правило, ждет повышение".

Примерно такие же тенденции характерны и для крупных российских компаний, которые приходят в наш регион, - они редко присылают сюда собственных специалистов, предпочитая искать работников на месте.

А вот если в регионе открываются филиалы крупных развлекательных центров, работающих по новым технологиям, то рекрутеры обращаются к поиску специалистов для Владивостока в центральной части России. Чтобы такой специалист переехал на Дальний Восток, работодатель должен предложить ему особые, очень комфортные условия.

Региональный подбор кадров характерен еще и тем, что работа кадрового агентства строится по несколько иным законам, чем при обычном поиске. "Особенности работы агентства заключаются в том, что большую часть работы мы проводим по телефону, - говорит Наталья Коваленко. - Сначала мы собираем информацию о компаниях, где могли бы работать потенциальные кандидаты, потом звоним, ведем переговоры, проводим телефонные интервью. Когда собирается определенный пул людей, работодатель, как правило, летит на место для проведения собеседования. Когда мы ищем человека на проект для работы во Владивостоке из других регионов, мы используем СМИ, Интернет, уникальную региональную информационную базу данных АНКОРа, и опять же телефонные переговоры. Когда человек выбран, его приглашают во Владивосток, и здесь с ним работодатель проводит собеседование. Несмотря на то что весь поиск осуществляется по телефону, ситуаций, когда работодатель не выбирает никого, практически не бывает. А это значит, что такой поиск оказывается очень эффективным".