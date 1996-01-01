"Евраз Груп" докупил акции НМТП

ОАО "Находкинский морской торговый порт" (НМТП, предприятие "Евраз Груп") в первом полугодии 2005 г. в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. увеличило чистую прибыль почти в 5 раз, до 82,038 млн руб., сообщается в отчете компании.

В отчете также сообщается, что ООО "Сибметинвест" (компания, близкая к "Евраз Груп") увеличило долю в уставном капитале ОАО "НМТП" с 91,5% до 92,9964%.