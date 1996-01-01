ДВМП недобрало чистой прибыли

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в первом полугодии 2005 г. в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. снизило чистую прибыль более чем в 2 раза - до 144,079 млн руб., сообщается в отчете компании.

При этом, выручка компании в первом полугодии выросла на 2% - до 3 млрд 015,143 млн руб.