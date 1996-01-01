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Особенности налоговой компании
До 15 сентября жители Приморского края, владеющие недвижимостью, получат платежные извещение от налоговых органов. А значит, настало время уплатить налог на имущество физических лиц.
Уплата налога производится в два равнозначных этапа. 15 сентября необходимо уплатить первую часть налога на доход физических лиц. Вторую часть платежа необходимо внести до 15 ноября.
Размер налога будет зависеть не только от стоимости недвижимости, но и от ее статуса: коммерческое ли это помещение, хозяйственное или какое другое. За имущество, находящееся в общей долевой собственности, налог уплачивает каждый обладатель своей части в зависимости от размера принадлежащей доли. Если недвижимостью владеют несколько собственников и доля каждого не определена, то, по согласованию с совладельцами, налог может платить один из хозяев. Если соглашение не достигнуто, налог платят все собственники в равных частях.
Число владельцев квартир, гаражей и другой недвижимости в крае постоянно растет. В 2003 г. чуть более 690 тыс. приморцев обладали недвижимостью, а уже в 2004 г. их количество превысило 720 тыс. Общая инвентаризационная стоимость строений и помещений, находящихся в собственности физических лиц, превышает 74 млрд руб.
Льготы по уплате налога на имущество имеют Герои Советского Союза и России, лица, награжденные орденами Славы 3-х степеней, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства и ряд других категорий. Не уплачивают упомянутый налог пенсионеры. Сегодня количество льготников по налогу на имущество физических лиц в Приморье превышает 267 тыс.
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