Находка редкого специалиста может стать триумфом рекрутера

Рекрутеры считают, что, если компания начинает поиски редкого специалиста, это косвенное свидетельство зрелости бизнеса. На стадии развития компания, как правило, набирает людей с широким спектром навыков. Но чем дальше, тем чаще встает вопрос о необходимости сужать специализацию. Тут-то и возникает потребность в узких специалистах.

Получить заказ на редкого специалиста - головная боль для рекрутера. Найти - триумф. Между тем практически каждая компания рано или поздно вынуждена искать человека с редким сочетанием знаний и опыта.

"Список редких специалистов не терпит значительных изменений вот уже несколько лет. На сегодняшний день самыми редкими для нашего региона являются технические специалисты из нефтяной отрасли со знанием английского языка, - говорит консультант компании "АНКОР" во Владивостоке Александра АГАЕВА. - Например, таких специалистов, как главный метролог (метролог - специалист, занимающийся проверками и стандартизацией электронной техники) в нефтегазовой промышленности, - всего в России порядка 10 человек. Есть редкие специалисты также в финансовой и телекоммуникационной сфере. Все более востребованными, но пока тоже редкими считаются специалисты в области экологии и охраны окружающей среды".

В связи с развитием сахалинских проектов наибольшее число заказов приморские рекрутеры получают именно на технических специалистов с опытом работы в нефтегазовой отрасли и знанием английского языка. Их ищут не только в регионе, но и по всей стране.

"Когда к нам приходит заказ на поиск специалиста редкого профиля, мы смотрим в первую очередь на то, где такой специалист может работать, - продолжает Александра Агаева. - Такие люди, как правило, несвободны и на данный момент имеют хорошую работу и достойные условия оплаты труда. Как правило, они успешны и в настоящее время занимают достаточно высокие позиции в хороших компаниях. Во Владивостоке рынок таких специалистов ограничен, как и людей с английским языком. У нас в промышленности долгое время был застой, поэтому молодежь шла в другие отрасли. Редких специалистов мы ищем по всей стране, а иногда и в странах СНГ, и ближнем зарубежье. Если говорить о тех людях, которые уже уехали на Сахалин, то там работают специалисты из Владивостока, Уфы, Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новороссийска, а также из Казахстана и Азербайджана".

Чтобы такой специалист сменил место работы, а иногда и переехал для этого в другой регион, работодатель должен предложить ему очень хорошие условия. Например, перекупить, предложив зарплату, в 2-3 раза превосходящую его сегодняшнее жалование. Однако для специалистов вопрос заработной платы не всегда является решающим. По словам сотрудников компании "АНКОР" во Владивостоке, основным аргументов в пользу смены места работы для редких специалистов является профессиональный интерес к новому проекту. Если рекрутеру удалось убедить специалиста в том, что проект уникален и участие в нем открывает новые профессиональные перспективы, то можно считать, что специалист у работодателя "в кармане".

Наиболее мобильны в этом отношении молодые специалисты. С одной стороны, их, как правило, не держат семьи. С другой - работа в регионах открывает путь к быстрому восхождению по карьерной лестнице.

Что касается возраста, то редкими становятся, как правило, специалисты после 35 лет.

"Сейчас у нас открыта позиция руководителя причала на терминал по отгрузке нефти, - говорит Александра Агаева. - На эту вакансию мы рассматриваем капитанов. А капитаны, как правило, это люди уже после 35 лет. Также и позиция главного метролога - как правило, человек достигает такой должности уже далеко не в юном возрасте. Если же говорить о телекоммуникационной области, здесь соискатели могут быть и моложе - 28-35 лет".

Надо сказать, что в связи с потребностями рынка труда молодые люди идут учиться на редкие специальности не только для того, чтобы получить диплом, но и для того, чтобы потом работать по специальности. Но работодатели обращаются к рекрутерам уже за готовыми специалистами. А выпускник вуза, пусть даже с дипломом по довольно редкой специальности, рынком труда востребован редко. С выпускниками же компании работают, как правило, самостоятельно: проводят набор перспективных студентов, из которых можно вырастить хорошие кадры, организуют различные мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов.

"Конечно, рынок труда постепенно будет пополняться молодежью, в том числе и с дипломами по редким специальностям, - говорит Александра Агаева. - Я уверена, что уже в ближайшем будущем улучшится ситуация со специалистами, которые знают английский язык, - их с каждым годом становится больше. Но, на мой взгляд, вряд ли в ближайшее время позиция метролога, например, станет аналогична позиции торгового представителя. Поэтому список редких специалистов вряд ли значительно изменится или сократится. Хотя с развитием технологий могут появляться новые специалисты, которые будут иметь опыт работы с какими-то уникальными программами и сами будут являться уникальными специалистами".