Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Находка редкого специалиста может стать триумфом рекрутера
Рекрутеры считают, что, если компания начинает поиски редкого специалиста, это косвенное свидетельство зрелости бизнеса. На стадии развития компания, как правило, набирает людей с широким спектром навыков. Но чем дальше, тем чаще встает вопрос о необходимости сужать специализацию. Тут-то и возникает потребность в узких специалистах.
Получить заказ на редкого специалиста - головная боль для рекрутера. Найти - триумф. Между тем практически каждая компания рано или поздно вынуждена искать человека с редким сочетанием знаний и опыта.
"Список редких специалистов не терпит значительных изменений вот уже несколько лет. На сегодняшний день самыми редкими для нашего региона являются технические специалисты из нефтяной отрасли со знанием английского языка, - говорит консультант компании "АНКОР" во Владивостоке Александра АГАЕВА. - Например, таких специалистов, как главный метролог (метролог - специалист, занимающийся проверками и стандартизацией электронной техники) в нефтегазовой промышленности, - всего в России порядка 10 человек. Есть редкие специалисты также в финансовой и телекоммуникационной сфере. Все более востребованными, но пока тоже редкими считаются специалисты в области экологии и охраны окружающей среды".
В связи с развитием сахалинских проектов наибольшее число заказов приморские рекрутеры получают именно на технических специалистов с опытом работы в нефтегазовой отрасли и знанием английского языка. Их ищут не только в регионе, но и по всей стране.
"Когда к нам приходит заказ на поиск специалиста редкого профиля, мы смотрим в первую очередь на то, где такой специалист может работать, - продолжает Александра Агаева. - Такие люди, как правило, несвободны и на данный момент имеют хорошую работу и достойные условия оплаты труда. Как правило, они успешны и в настоящее время занимают достаточно высокие позиции в хороших компаниях. Во Владивостоке рынок таких специалистов ограничен, как и людей с английским языком. У нас в промышленности долгое время был застой, поэтому молодежь шла в другие отрасли. Редких специалистов мы ищем по всей стране, а иногда и в странах СНГ, и ближнем зарубежье. Если говорить о тех людях, которые уже уехали на Сахалин, то там работают специалисты из Владивостока, Уфы, Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новороссийска, а также из Казахстана и Азербайджана".
Чтобы такой специалист сменил место работы, а иногда и переехал для этого в другой регион, работодатель должен предложить ему очень хорошие условия. Например, перекупить, предложив зарплату, в 2-3 раза превосходящую его сегодняшнее жалование. Однако для специалистов вопрос заработной платы не всегда является решающим. По словам сотрудников компании "АНКОР" во Владивостоке, основным аргументов в пользу смены места работы для редких специалистов является профессиональный интерес к новому проекту. Если рекрутеру удалось убедить специалиста в том, что проект уникален и участие в нем открывает новые профессиональные перспективы, то можно считать, что специалист у работодателя "в кармане".
Наиболее мобильны в этом отношении молодые специалисты. С одной стороны, их, как правило, не держат семьи. С другой - работа в регионах открывает путь к быстрому восхождению по карьерной лестнице.
Что касается возраста, то редкими становятся, как правило, специалисты после 35 лет.
"Сейчас у нас открыта позиция руководителя причала на терминал по отгрузке нефти, - говорит Александра Агаева. - На эту вакансию мы рассматриваем капитанов. А капитаны, как правило, это люди уже после 35 лет. Также и позиция главного метролога - как правило, человек достигает такой должности уже далеко не в юном возрасте. Если же говорить о телекоммуникационной области, здесь соискатели могут быть и моложе - 28-35 лет".
Надо сказать, что в связи с потребностями рынка труда молодые люди идут учиться на редкие специальности не только для того, чтобы получить диплом, но и для того, чтобы потом работать по специальности. Но работодатели обращаются к рекрутерам уже за готовыми специалистами. А выпускник вуза, пусть даже с дипломом по довольно редкой специальности, рынком труда востребован редко. С выпускниками же компании работают, как правило, самостоятельно: проводят набор перспективных студентов, из которых можно вырастить хорошие кадры, организуют различные мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов.
"Конечно, рынок труда постепенно будет пополняться молодежью, в том числе и с дипломами по редким специальностям, - говорит Александра Агаева. - Я уверена, что уже в ближайшем будущем улучшится ситуация со специалистами, которые знают английский язык, - их с каждым годом становится больше. Но, на мой взгляд, вряд ли в ближайшее время позиция метролога, например, станет аналогична позиции торгового представителя. Поэтому список редких специалистов вряд ли значительно изменится или сократится. Хотя с развитием технологий могут появляться новые специалисты, которые будут иметь опыт работы с какими-то уникальными программами и сами будут являться уникальными специалистами".
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока