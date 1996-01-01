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Минфин вредничает, оспаривая дела о льготах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2004 г. Арбитражный суд Приморского края рассмотрел 186 исков о возмещении предприятиям и организациям расходов, связанных с оказанием услуг льготникам на общую сумму около 200 млн руб. С начала года из госказны взыскано 115 млн руб. в пользу приморских предприятий энергетики и ЖКХ. За первое полугодие 2005 г. разрешено еще 121 такое дело.

В России сформировалась устойчивая судебная практика по подобным делам. Большинство социальных льгот уже не действует, исключение составляет сфера ЖКХ, где натуральные льготы сохраняются. Однако государство в лице Минфина РФ не обеспечивает достаточного выделения средств субъектам федерации для финансирования льгот, предусмотренных законом "О ветеранах" и другими. В результате предприятия, оказывающие услуги населению со скидкой, не получают законной компенсации своих затрат. Это и есть причина многочисленных обращений в суды.

Практика показывает, все заявленные иски такого рода суд удовлетворяет. Интересно, что несмотря на очевидность и предсказуемость результата, Минфин в лице Управления федерального казначейства по Приморскому краю едва ли не каждое дело о льготах оспаривает в апелляционной и кассационной инстанциях. Результат - нулевой, если не считать, какое огромное количество времени, сил и средств затрачивают на улаживание конфликта суды всех уровней и участники споров. Только бюджетные расходы на рассмотрение одного дела в Приморском арбитражном суде составляют в среднем 2850 руб.

Примечательно, что само финансовое ведомство пользуется в суде федеральной льготой: в отличие от коммерческих структур, оно освобождено от уплаты государственной пошлины. Кроме того, к Минфину практически не применяется статья 395 Гражданского кодекса РФ, дающая взыскателям право требовать проценты за пользование чужими средствами, хотя с момента принятия судебного решения и до его фактического исполнения проходит зачастую не один месяц.

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