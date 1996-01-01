Энергетика все прибыльней

ОАО "Дальэнерго" в первом полугодии 2005 г. увеличило чистую прибыль в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. на 31,5%, до 485 млн 125 тыс. руб.

Стоит отметить, что прибыль энергокомпании до налогообложения за этот же период выросла в 1,6 раз, до 648 млн 745 тыс. руб.