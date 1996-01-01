Акционеры ПМП станут богаче

Акционеры ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) на внеочередном собрании приняли решение увеличить уставный капитал общества путем повышения номинальной стоимости обыкновенных акций с 25 руб. до 36 руб.

Как уже сообщал "ЗР", в дальнейшем планируется провести еще одно внеочередное собрание, на котором акционерам будет предложено принять решение о дроблении акций в соотношении 1:36.

"Мы постоянно платим мизерные дивиденды, в то же время у ПМП есть добавочный капитал, составляющий почти половину от уставного капитала. И этот добавочный капитал переходит в балансе из года в год. Это нерационально. Поэтому мы решили сделать чисто техническую эмиссию и перевести добавочный капитал в уставный. Все эти годы акционеры нас поддерживали. Теперь мы идем им навстречу. После дробления уставный капитал ПМП увеличится на 248 млн руб., а значит, каждый держатель акций автоматически станет обладателем дополнительных акций. Ликвидность акций ПМП довольно высока, поэтому каждый наш акционер сразу станет богаче на 30%" - прокомментировал "ЗР" председатель совета директоров ПМП Александр КИРИЛИЧЕВ.