КНДР предлагает своих рабочих

В Приморском крае, возможно, будет больше рабочих из КНДР.

В Приморье с официальным визитом побывал министр внешней торговли КНДР, сопредседатель корейской части межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между КНДР и Российской Федерацией, товарищ Рим Ген МАН. Цель визита - подписание соглашения о сотрудничестве по горизонтали, непосредственно через границу.

Среди главных вопросов, обсуждавшихся в ходе визита, была просьба КНДР увеличить квоту для корейской рабочей силы в Приморье. В этом году здесь работает около 3000 граждан КНДР. По сути, КНДР сейчас больше нечего предложить в залог долговременного сотрудничества. Деловым кругам края министр просил напомнить о существовании открытой экономической зоны Раджин с ее незамерзающим портом. В ответ он получил соответствующие заверения от лица губернатора.