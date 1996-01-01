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Это моя добыча!
Первый Форум прошел год назад, когда основой для обсуждения стал доклад "О развитии и повышении конкурентоспособности рыбной отрасли России". По итогам Форума был сформирован пакет заданий, который был передан в правительство и Госдуму для подготовки Закона о рыболовстве.
Организаторами Второго Дальневосточного форум рыбной отрасли и международной выставки выступают Министерство сельского хозяйства РФ, администрация Приморского края и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.
Второй Форум будет посвящен двум темам - переходу российской рыбной промышленности с мирового рынка сырья на рынок продуктов глубокой переработки и системе управления рыбной отраслью России. В рамках форума планируется проведение совместно с рыбаками выездного заседания профильного комитета ГосДумы РФ по теме "Законодательное обеспечение рыбохозяйственной деятельности".
Диалог государства и бизнеса: слепой с глухим
Основная забота рыболовецких компаний - это, конечно, прибыль. Рентабельность промысла постоянно снижается, а затраты на него растут. Деньги нужны и на обновление флота, который состоит сегодня в основном из судов советской еще постройки, и через пять-десять лет почти весь пойдет "на гвозди". Значит, обновлять флот нужно уже сейчас.
Поэтому, как любой нормальный бизнес, рыбодобывающие компании стремятся повысить рентабельность и снизить издержки, например - брать более дешевые кредиты в иностранных банках, не платить лишний раз за пересечение границы, заходы в порты и перегруз товара, а также ловить только те объекты, которые можно выгодно продать. По словам гендиректора Архангельского тралфлота Юрия НИКУЛИНА, это практика большинства рыбаков: "в текущих условиях продажа большей части улова покупателю прямо в море - это самая выгодная схема взаимоотношений с покупателем".
И, конечно, значительную долю прибыли можно сэкономить на государственных сборах, что порождает среди рыбаков многочисленные случаи браконьерства. Сами рыбаки указывают на то, что работать честно - экономически не выгодно, а подчас просто не реально.
А какую позицию занимает в этом диалоге государство? Заметим - его волнуют совсем другие проблемы. Как нам заявил в интервью руководитель департамента рыбохозяйственной политики Минсельхоза РФ Анатолий МАКОЕДОВ, "ключевой проблемой рыбного промысла является полная его бесконтрольность: по различным оценкам, ежегодно в российских морях вылавливается на два миллиарда долларов морепродуктов, не учитываемых государством, а это почти половина общего допустимого улова. Минтай, которого лет 7-8 назад можно было добывать 3 млн тонн, сегодня мы с трудом добываем 1 млн. Что касается валютоемких объектов, крабов, например, то здесь вообще скачки снижения ОДУ в 40-60 раз!".
При этом надзирать и контролировать вроде бы есть кому: функции мониторинга состояния запасов промысловых биоресурсов, их охраны и регламентирования промысла сегодня разделены между целым рядом ведомств: ФАР, пограничниками, Минприроды, МИДом, Минфином, Минэкономразвития, Минсельхозом, ФСБ, УВД и таможней. По оценке руководителя отдела рыбного хозяйства администрации Магаданской области Сергея ПУТИВКИНА, - такая избыточность регулирующих и контролирующих учреждений только вредит: "суда, работая в исключительной экономической зоне без захода в иностранные порты находятся в худших экономических условиях, чем предприятия, вывозящие рыбопродукцию из экономзоны на экспорт".
Экономическая эффективность государственного контроля оставляет желать лучшего, зато расцвет коррупции и теневого оборота отмечают все, кто сталкивался с этой системой.
Где деньги, Зин?
По сути дела, большая часть рыбной отрасли России уже встроена в качестве начального - сырьевого - звена в технологические цепочки других стран: дальневосточная - в китайскую, северо-западная - в норвежскую, польскую и т.д.
Охотоморский минтай попадает на немецкие и американские столы через китайские филевочные заводы. Хотя при этом упущенная прибыль составляет 100-150% от стоимости сырья, рыбаки не вкладывают в развитие береговой переработки. При существующей конъюнктуре рынка строить собственные береговые заводы рыбакам малореально. Как говорит директор мурманской рыбодобывающей компании "Мурмансельдь-2" Юрий ЗАДВОРНЫЙ, "беда мурманской рыбопереработки заключается не в том, что в Мурманск привозят мало рыбы. У рыбопереработки нет оборотных средств, она и не берет у нас рыбу, несмотря на соглашение, подписанное с Союзом рыбопромышленников Севера".
Строительство рыбопереработки - дело затратное и долгосрочное. Для создания серьезной перерабатывающей линии требуется $ 5-10 млн, и окупится она, в лучшем случае, лет за пять. Для того чтобы выйти на конечного потребителя напрямую, российским рыбопереработчикам нужны крупные длинные инвестиции, которых им сегодня не дают ни госбюджет, ни отечественные банки.
Хроническое недофинансирование добычи ведет к попаданию предприятий в зависимость от иностранных операторов рынка морепродукции, у которых с капиталом как раз все в порядке. Получив финансирование на промысел, российские предприятия теряют финансовую независимость, например, вынуждены продавать кредиторам выловленную рыбу по цене, зафиксированной до начала лова. По сути дела, сегодня добыча находится в целом под угрозой приватизации со стороны иностранных инвесторов. Эта проблема вообще мало обсуждается, хотя очевидно, что она весьма серьезна.
Выход?
О чем же тогда договариваться рыбакам и государству? Что можно и нужно обсуждать на Втором Дальневосточном рыбном форуме?
Наиболее обсуждаемая сегодня идея выхода из сложившегося тупика - введение упрощенной, но обязательной процедуры таможенной очистки улова в российских портах. По версии, предложенной самими рыбаками, государство должно ослабить давление на рыбную отрасль и признать легальность рыбодобывающего бизнеса. В качестве ответного шага рыбаки будут привозить рыбу, выловленную в 200-мильной зоне, в российский порт, проходить таможенные процедуры и только после этого отправлять улов к покупателям. По задумке, так можно бороться с браконьерством и одновременно дать толчок к развитию переработки.
Для реализации этой идеи необходимо проделать два шага. Во-первых, необходимо разработать модель упрощенной, ясной и прозрачной системы контроля за добываемой рыбопродукцией, которая заменит сегодняшнюю многочисленную армию контролеров и ревизоров. Во-вторых, необходимо разработать и постепенно ввести упрощенную систему таможенной очистки рыбацких грузов, которая будет работать в российских портах по принципу "одного окна".
Пресс-центр Форума.
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