Реформа в пользу бизнеса?

Проблемам муниципального регулирования экономики был посвящен семинар, прошедший под Находкой. V Дальневосточная школа-семинар "Местное самоуправление на российском Дальнем Востоке" и Первая Дальневосточная школа бизнеса организованы специалистами Дальневосточного научного центра местного самоуправления (г. Хабаровск) под руководством директора ДВНЦМС, доктора наука, профессора Нины ПОЛИЧКА. Наибольший интерес и бурную полемику слушателей вызвал вопрос взаимоотношении бизнеса и власти.

Прав тот, кто возьмет больше прав

Несмотря на то, что основополагающий закон реформы власти в России - ФЗ № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" принят в октябре 2003 г. и времени для ознакомления с ним было достаточно, число людей, изучивших его досконально, не впечатляет. Тем не менее, существует масса сторонников идеи отложить реализацию закона, и даже не на годы - на десятилетия. Так поначалу считал хабаровский губернатор Виктор ИШАЕВ. Правда, президент умеет убеждать, а делать себе политическое харакири добровольцы вряд ли отыщутся. Реформы не избежать, а потому от каждого из участников процесса - власти, коммерческого и некоммерческого сектора - требуется сегодня определенная расторопность.

- Если бизнес-сообщество не подключится активно к реализации реформы публичной власти, - считает профессор Поличка, - то возникшие при этом угрозы - потеря арендуемых площадей, ухудшение правил "игры" на рынке, появление новых административных барьеров, усиление недобросовестной конкуренции - станут вполне реальными. Есть еще один момент. По ФЗ-131 властью окончательно выводится из бизнеса муниципальная собственность. Поэтому законом определен четкий перечень имущества, остающегося в муниципальной собственности. Практически это означает новую волну приватизации.

Что касается дискуссий по поводу имущества муниципалитета - это очень тяжелая и сложная тема, считает ученый. Впервые в 131-м законе установлено взаимно однозначное соответствие между теми задачами, которые должна решать местная власть, и тем имуществом, которое она может иметь. Этого не было никогда. Хотя, нужно отметить, появившаяся тенденция передачи муниципального имущества в частные руки есть не везде. К примеру, в Хабаровске все делается для того, чтобы его не передавать. Вообще, срок "разборок" с имуществом - до 1 января 2009 г. Причем есть два пути: перепрофилировать, если деятельность предприятия, арендующего муниципальную собственность, не имеет отношения к вопросам местного значения, или продать. Сегодня в ведении муниципалитетов - 34 вопроса местного значения, в том числе - физкультуры и спорта, летнего отдыха детей, дополнительного образования и пр. Как они решаются - спрос с местного депутатского корпуса, поскольку именно он принимает программу приватизации...

Новый закон устанавливает приоритетное право участия населения перед деятельностью органов местного самоуправления. Но миром правит интерес. И если общественность не будет участвовать в управлении, не будет отстаивать свое право, власть напишет правила игры исходя из собственных интересов, предупреждают ученые.

Например, с 1 марта вступил в действие Жилищный кодекс, что предполагает введение новой системы управления многоквартирными жилыми домами. Сейчас жильцы дома должны являться собственниками не только земли под ним, но и участка придомовой территории. До 1 марта муниципалитеты должны были составить паспорта всех земельных участков, на которых расположены жилые многоэтажки. Но они, как правило, ограничиваются приказом о создании управляющих компаний и проведении собраний жильцов, причем зачастую предлагая населению единственную форму управления - с помощью этих самых управляющих компаний.

Призрак революции бродит по России?

Среди слушателей семинара также оказалось немало людей, убежденных в преждевременности реализации реформы власти. Их позицию озвучил депутат думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ. Сейчас, по его мнению, необходимых и достаточных условий для проведения реформы еще не создано. Не решен основной - кадровый вопрос. Во все уровни власти должны прийти люди, которые бы понимали, что такое государственное управление, а сегодня это далеко не так.

- На деле получается, что проводимая реформа не на благо, а во вред населению, - считает депутат. - Во Владивостоке под шум реформы полностью приватизируют собственность города. Делается это просто - сначала резко увеличивается арендная плата, чтобы любой предприниматель попал в недоговорные отношения с арендодателем, то есть с муниципалитетом. А дальше бизнес ставится на торги. Такая приватизация направлена не на развитие малого предпринимательства, а на узурпацию в пользу действующей власти. Парадокс, но это так. Хабаровский край правильно делает: ничего нельзя приватизировать, собственность попадет в нечистые руки, при этом разорится масса предпринимателей. В Приморье все обстоит иначе. Получается, что мы сегодня строим город-собес, край-собес. Эту реформу нужно останавливать, осматриваться, готовить кадры.

Заинтересована ли власть в претворении в жизнь реформы местного самоуправления, проверить легко, считает представитель законодательной ветви власти. Основа 131-го закона - территориальное, общественное самоуправление. Если в Приморском крае нет закона о развитии ТОС, значит, власть лукавит и "под шум винтов" реформы местного самоуправления собирается обобрать население до нитки. Что касается ситуации в целом, то, по мнению депутата и тех, кто это мнение разделяет, сегодня набирается некая "критическая масса", ведущая не к реформе, а, скорее, к "оранжевой" революции.

Муниципалитет играет и контролирует

Это убеждение разделяют не все, хотя многие слушатели семинара сошлись во мнении, что проблем с реализацией закона о местном самоуправлении предостаточно.

Как считает начальник управления экономики администрации Находки Людмила ЗАГОРОДНЮК, подобные семинары совершенно необходимы, потому что новое законодательство диктует совершенно новые правила игры в сфере муниципального управления. 131-й закон РФ действительно вносит существенные изменения, четко оговаривая перечень тех вопросов, которыми должна заниматься местная власть. Но тут-то и возникают проблемы. Этот закон исключает вопросы регулирования трудовых отношений на территории, в то время как законодательством, в том числе. Трудовым кодексом, определена такая необходимость.

Вообще все в новом законе не столь однозначно. Есть базовый вопрос - комплексное социально-экономическое развитие территории. Для небольшого муниципального образования, где нет крупных градообразующих предприятий, местная власть в состоянии в большей или меньшей степени осуществлять регулирование экономических процессов. В условиях Находки это гораздо сложнее. Дело в том, что структура экономики Находки такова, что многие крупнейшие предприятия, находясь в границах муниципального образования, имеют собственников, которые находятся далеко за пределами не только города и края, но и региона - в Москве и даже за рубежом. Возникает вопрос: каким образом местной власти строить партнерские отношения с такими предприятиями, когда их руководители являются всего лишь менеджерами (пусть и весьма высокого ранга), наделенными весьма ограниченными полномочиями? В какой степени они могут сами строить социально ориентированную политику? А ведь закон предполагает, что решение именно социальных вопросов на территории в большей степени будет касаться бизнеса и населения.

Государство должно перейти от патерналистского, когда оно опекало все и всех, к субсидиарному, при котором и бизнес и население должны самым активным образом участвовать в решении социальных проблем. По мнению Людмилы Загороднюк, митинги, как протестная форма участия населения в управлении территорией, - это далеко не то, что нужно. В целом же, по ее мнению, активная позиция населения не проявляется.

Постскриптум

Как бы то ни было, реформа, о необходимости которой говорили все, запущена. Что касается пресловутого "исхода" власти из экономики, то практика показывает: на этапе вторичной приватизации, когда дележ происходит между "олигархами" местного масштаба, власть не "исходит" из бизнеса, а активно с ним сращивается. В качестве примера - новая административная команда Находки представлена сплошь бизнесменами. И, хотя "де-юре" все приличия соблюдены, было бы наивно полагать, что новоиспеченными чиновниками движут исключительно альтруистские устремления. Что касается основного большинства населения, то вряд ли оно четко представляет разницу между патерналистским и субсидиарным государством. Здоровая интуиция подсказывает народу, что государство, как бы оно себя ни называло, попросту его, это самое абсолютное большинство, в очередной раз кидает.