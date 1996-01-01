С документами - в "окно"

Владивостокские чиновники выделили отдельное помещение под систему "Единое окно".

Напомним, что основной целью "Единого окна" является сокращение сроков приобретения гражданами и юридическими лицами во владение, пользование и распоряжение муниципального имущества, земельных ресурсов путем упрощения процедуры сбора и оформления необходимых документов.

"Единое окно" разместится в цоколе первого этажа в здании по адресу: Партизанский проспект, 13.