Крутить гайки некому

Красивый бокс и суперсовременное оборудование автосервиса не всегда служит гарантией высококачественного ремонта и обслуживания авто- и мототехники. Проблема сегодняшнего авторемонта, в принципе, как и во многих сферах деятельности, - кадры. Вот уж воистину кадры решают все!

В последнее время автосервис из дедовских гаражей постепенно переезжает в комфортабельные и прекрасно оснащенные сервисные комплексы. Та скорость, с какой появляются новые ремонтные боксы, завораживает и сравнима разве что с появлением новых супермаркетов и торговых центров.

Казалось бы, автомобильному городу и краю - самое лучшее техническое обслуживание. Однако вот тут как раз начинаются парадоксы. Даже самое современное оборудование, купленное за немалые деньги, не может скрасить посредственную подготовку и профессиональный уровень работников сервисов. На подготовку, как говорят матерые автомеханики, уходит не один год, и очень жаль, когда вложенные в автомехаников силы и средства не окупаются.

Авторемонту не все возрасты покорны

Обзвонив с десяток компаний и СТО, мы попробовали составить собирательный портрет сегодняшнего рядового работника автосервиса. Полученные данные нас изрядно удивили. Но судите сами. Средний возраст авторемонтника - 25-27 лет. Он женат, имеет одного, реже двоих детей. Живет с родителями и в 9 случаях из 10 не имеет собственного автомобиля. Кроме того, каждый второй не имеет водительского удостоверения.

Каждый третий - парень из глубинки, живущий с женой-подругой на съемной квартире. Средний заработок, в зависимости от квалификации и специализации, 8-12 тыс. руб. Кроме этого, молодой автослесарь - личность весьма капризная. По словам пожилого автомеханика, не один десяток лет проработавшего в таксопарке, проблема даже не в уровне подготовки и техническом оснащении, а в желании работать и личности автослесаря. Та поверхностность, с какой относится молодежь к себе и технике, ставит будущее приморского авторемонта под большое сомнение, утверждают ветераны авторемонта.

Действительно, если сервисов все больше, то, по логике вещей, профессиональных кадров на всех хватить и не должно.

Чтобы подтвердить эту мысль, мы связались с отделом начального профессионального образования Департамента образования администрации края. Отдадим должное главному специалисту отдела Николаю ТРОХАЕВУ, он не стал кривить душой. По его признанию, из почти двух тысяч выпускников лицеев авторемонтного профиля в год только каждый пятый может гарантировать себе место в авторемонтном боксе.

- Даже на предсессионной практике видно, что слесари и механики не доверяют лицеистам, ограничивая их роль до "принеси-подай", - сокрушается Николай Трохаев.

Действительно, кто подпустит даже будущего Кулибина к дорогой иномарке, когда в том же 31-м находкинском училище он получает "знания" на устаревшей отечественной "материальной части"?

"Летуны" налетели

Молодость молодостью, но работать не хотят и уже состоявшиеся мастера. В лексикон директоров авторемонтных предприятий вернулось определение "летун".

По словам директора автосервиса "Ника" Виктории ВИННИК, о каком профессиональном ремонте и обслуживании может идти речь, когда достаточно открыть рекламный еженедельник, где в рубрике "Автоуслуги" можно прочесть: "Ремонт ДВС, глушителей, подвески, электрооборудования".

Далее, переворачивая страницу, прочитать уже в "Бирже труда": "Требуются: механики, газосварщики, электрики, кузовщики, ходовщики". Под этими объявлениями, можно догадаться, одни и те же адреса и телефоны! Это говорит о многом. Растущее число автосервисов дает таким попрыгунчикам возможность жить безбедно. Они знают о кадровом голоде в этой сфере автобизнеса и прекрасно этим пользуются.

Все на "базу"

Но это, по мнению руководителей СТО и сервисов, только часть проблемы. Отсутствие единой информационной базы по кадрам у директоров авторемонтных предприятий не позволяет проводить качественную кадровую политику. В итоге это приводит к конфликтам между клиентом и сервисом, создавая негативный имидж не только определенной компании, но и местному авторемонту в целом.

Со стороны может показаться, что вопрос создания кадрового списка - дело несложное и недорогое. Однако на поверку далеко не все авторемонты имеют желание подписаться под кадровым соглашением. Компании, работающие нелегально, зачастую сами выступают в роли рассадника неквалифицированных работников. Давая первоначальные навыки, они выпускают "в жизнь" горе-мастеров, которые начинают свой нескончаемый полет по автосервисам.

С тем, что необходимость такого списка назрела, соглашаются практически все руководители. По их мнению, поиск квалифицированных кадров, имеющих соответствующий морально-психологический облик, отнимает очень много времени и сил. Даже штатные кадровики, коих в последнее время стало модно держать в компаниях, оказать кардинальную помощь в подборе персонала не могут.

Кадровые агентства, как оказалось, тоже не помощники в этом деле руководителям авторемонтных предприятий. На вскидку мы позвонили в три таких агентства, что попались под руку. В первом сразу сказали, что работают с другим контингентом, не ниже офис-менеджера, а с пролетариатом работать им не с руки. Во втором агентстве, порывшись в базе, нашли пару автослесарей, но за них заломили одну среднюю месячную зарплату, полагающуюся самому работнику. Здесь стало понятно, почему СТО и автомастерские, несмотря на кадровый голод, не спешат обращаться в кадровые агентства. Даже средней руки ремонтник какого-нибудь гаража зарабатывает минимум 8-10 тыс. руб., и тратить такие деньги на кота в мешке согласятся далеко не все руководители. Тем не менее мы оставили свой телефон, на случай, если этих слесарей все-таки найдут в каталоге. За неделю звонка мы так и не дождались. В третьем агентстве вообще не поняли, о чем и о ком идет речь. Работая с крупными компаниями, им недосуг заниматься "мелочью".

Как уже говорилось, немногие руководители предприятий находят время и силы для придания кадровой политике главенствующего положения. По словам директора крупного СТО, пожелавшего остаться неизвестным, качественный подбор кадров чаще всего упирается в цейтнот. Поэтому ему приходится в выборе работников больше доверяться своему чутью и рекомендациям знакомых. И таких руководителей очень много.

А вот Андрей ПРОТАСОВ, директор небольшого автосервиса, в кадровом вопросе больше доверяет своим ветеранам. По его мнению, можно взять на работу человека, пусть даже без рекомендаций и опыта, но прилежного и стремящегося к совершенству, и научить его всему самостоятельно. В качестве учителей в этой компании выступают мастера со стажем.

- Не пройдет и недели, как мои мастера скажут, что за "фрукт" мы сорвали в авторемонтном саду, - поясняет Андрей.

- Конечно, рекомендация - вещь полезная, но, в отличие от развитых стран, мы еще к такой форме работы с кадрами не привыкли, а многие наши коллеги даже понятия о ней не имеют.

Поэтому в выборе работников приходится полагаться на собственное чутье, внешний вид потенциального работника (наркомана или алкоголика выявить довольно легко), да на мнение своих мастеров.

Кстати, как определенную тенденцию можно рассматривать вытеснение с авторемонта местных, т.е. владивостокских кадров. Им на смену приходят работники из городов и сел края. По словам Виктории Винник, им больше доверия. Пусть где-то они проигрывают в рабочей оперативности, но 100 очков вперед дадут местным кадрам в основательности и отношении к работе. И это при практически равной квалификации.