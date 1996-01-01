www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Pаcкрытый грунт закроют от импорта

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Министерство сельского хозяйства рекомендует повысить пошлины на импортную овощеводческую продукцию. Ожидаемое увеличение тарифа может достигнуть 25%.

Как сообщил руководитель растениеводческого направления Минсельхоза Василий РЯБОВ, увеличенный размер пошлины планируется устанавливать в весенне-осенний сезон (с 1 марта по 1 октября). В остальное время, когда российское производство соответствующей продукции, в том числе тепличное, практически отсутствует, пошлины, видимо, будут действовать существующем размере - 15%, а по отдельным позициям она будет сведена к минимуму.

Как считают специалисты, предлагаемые меры могут исправить ситуацию на рынке, довольно сильно зависящем от импорта.

"Зависимость нашего овощного рынка от импорта достаточно велика, одних помидоров завозим порядка 300 тыс. тонн, - сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий РЫЛЬКО. - Основные экспортеры сильно различаются и по товарным позициям, и по отдельным товарам, но ведущие позиции занимают Турция, Китай, Нидерланды, Испания, Польша и др.".

При этом, как отмечается, наибольшую активность проявляет именно Китай - Поднебесной мало успехов на российском рынке бытовой техники и ширпотреба, ей необходимо еще вторгаться и в аграрную сферу. В том числе и по социальным причинам, так как три четверти китайцев до сих пор живут в деревне, где уровень жизни намного ниже, чем в городах. Вот правительство КНР стремится привлечь инвестиции в развитие сельхозпроизводства, усилить его экспортную составляющую - и что-то уже удается (китайский чеснок, например, практически вытеснил российский на прилавках многих крупных торговых сетей).

Российским крестьянам трудно конкурировать с указанными иностранными коллегами, особенно из южных стран, по причине суровости и непредсказуемости российского климата. В большинстве регионов той же Испании можно снимать по два урожая овощей год, а в южных районах Турции и Китая - так и по три. У нас - один урожай, да и тот может быть сведен на нет засухой, обильными дождями или заморозками. Развитие тепличного овощеводства призвано исправить "климатическую несправедливость". Однако несмотря на то что в России действует немало крупных высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий соответствующего профиля, темпы развития "закрытого" овощеводства пока неудовлетворительны.

Аналитики считают, что отрасль испытывает серьезный недостаток инвестиций. И все потому, что инвестор приходит как раз в защищенные от импорта сегменты рынка, где он может получить достаточно высокие прибыли. Пример с квотированием мяса показал плюсы такого протекционизма - инвестиции в мясомолочную отрасль выросли. Правда, выросли и цены, но это объясняется тем, что быстрый подъем и замещение импортной ниши физически невозможны - нужно хотя бы два-три года.

"У отечественных производителей овощей есть серьезный потенциал роста, о чем можно судить хотя бы по тому факту, что производство быстрозамороженной плодоовощной продукции за первые пять месяцев выросло в годовом выражении в 4(!) раза, - говорит ведущий аналитик ИК "Метрополь" Наталья МИЛЬЧАКОВА. - Предпочтения потребителей вообще меняются в пользу продукции отечественного производителя - в том числе из-за ее высокой экологической конкурентоспособности (а вопросами экологии в нашей стране наконец начинают интересоваться). Поэтому соотношение импортных и российских товаров в крупных торговых сетях поменялось за последние годы коренным образом - с 60 к 40% до 40 к 60%. Меры стимуляции отечественного производителя, в том числе ужесточение ввозных пошлин и квот, способны ускорить этот "поворот к российскому", что показывает ситуация на рынке мяса и курятины - после введения жестких квот доля российской продукции в этом сегменте заметно возросла.

Правда, этот таможенный механизм должен быть гибким и недискриминационным - тогда он будет полностью отвечать и нуждам рынка, и мировой практике".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru