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Pаcкрытый грунт закроют от импорта
Министерство сельского хозяйства рекомендует повысить пошлины на импортную овощеводческую продукцию. Ожидаемое увеличение тарифа может достигнуть 25%.
Как сообщил руководитель растениеводческого направления Минсельхоза Василий РЯБОВ, увеличенный размер пошлины планируется устанавливать в весенне-осенний сезон (с 1 марта по 1 октября). В остальное время, когда российское производство соответствующей продукции, в том числе тепличное, практически отсутствует, пошлины, видимо, будут действовать существующем размере - 15%, а по отдельным позициям она будет сведена к минимуму.
Как считают специалисты, предлагаемые меры могут исправить ситуацию на рынке, довольно сильно зависящем от импорта.
"Зависимость нашего овощного рынка от импорта достаточно велика, одних помидоров завозим порядка 300 тыс. тонн, - сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий РЫЛЬКО. - Основные экспортеры сильно различаются и по товарным позициям, и по отдельным товарам, но ведущие позиции занимают Турция, Китай, Нидерланды, Испания, Польша и др.".
При этом, как отмечается, наибольшую активность проявляет именно Китай - Поднебесной мало успехов на российском рынке бытовой техники и ширпотреба, ей необходимо еще вторгаться и в аграрную сферу. В том числе и по социальным причинам, так как три четверти китайцев до сих пор живут в деревне, где уровень жизни намного ниже, чем в городах. Вот правительство КНР стремится привлечь инвестиции в развитие сельхозпроизводства, усилить его экспортную составляющую - и что-то уже удается (китайский чеснок, например, практически вытеснил российский на прилавках многих крупных торговых сетей).
Российским крестьянам трудно конкурировать с указанными иностранными коллегами, особенно из южных стран, по причине суровости и непредсказуемости российского климата. В большинстве регионов той же Испании можно снимать по два урожая овощей год, а в южных районах Турции и Китая - так и по три. У нас - один урожай, да и тот может быть сведен на нет засухой, обильными дождями или заморозками. Развитие тепличного овощеводства призвано исправить "климатическую несправедливость". Однако несмотря на то что в России действует немало крупных высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий соответствующего профиля, темпы развития "закрытого" овощеводства пока неудовлетворительны.
Аналитики считают, что отрасль испытывает серьезный недостаток инвестиций. И все потому, что инвестор приходит как раз в защищенные от импорта сегменты рынка, где он может получить достаточно высокие прибыли. Пример с квотированием мяса показал плюсы такого протекционизма - инвестиции в мясомолочную отрасль выросли. Правда, выросли и цены, но это объясняется тем, что быстрый подъем и замещение импортной ниши физически невозможны - нужно хотя бы два-три года.
"У отечественных производителей овощей есть серьезный потенциал роста, о чем можно судить хотя бы по тому факту, что производство быстрозамороженной плодоовощной продукции за первые пять месяцев выросло в годовом выражении в 4(!) раза, - говорит ведущий аналитик ИК "Метрополь" Наталья МИЛЬЧАКОВА. - Предпочтения потребителей вообще меняются в пользу продукции отечественного производителя - в том числе из-за ее высокой экологической конкурентоспособности (а вопросами экологии в нашей стране наконец начинают интересоваться). Поэтому соотношение импортных и российских товаров в крупных торговых сетях поменялось за последние годы коренным образом - с 60 к 40% до 40 к 60%. Меры стимуляции отечественного производителя, в том числе ужесточение ввозных пошлин и квот, способны ускорить этот "поворот к российскому", что показывает ситуация на рынке мяса и курятины - после введения жестких квот доля российской продукции в этом сегменте заметно возросла.
Правда, этот таможенный механизм должен быть гибким и недискриминационным - тогда он будет полностью отвечать и нуждам рынка, и мировой практике".
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