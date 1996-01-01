"Дальсвязь" отметили. В министерстве

Заместитель министра информационных технологий и связи Борис АНТОНЮК на последнем заседании совета при полномочном представителе президента в ДВФО познакомил глав регионов с планами федерального центра по развитию информационной системы ДВ.

В частности, он сказал, что заканчивается разработка программы перехода на цифровое телерадиовещание, рассчитанная до 2015 г., и отметил, что уже сегодня все спутники федерального предприятия "Космическая связь" переведены на цифровое вещание и осталось дело за малым - довести "цифру" до потребителей.

Что касается развития инфраструктурных сетей, то тут Министерство связи полностью полагается на местных операторов связи и конкурентную среду. Как пример он привел ОАО "Дальсвязь", которое назвал вторым оператором проводной связи по темпам развития в России. По его словам, инвестиционная программа крупнейшего в регионе оператора сосредоточена на увеличении количества абонентов, а уже на втором этапе - замена аналоговых станций на цифровые.

Такая позиция полностью отвечает стратегии министерства. "Мы считаем, что сначала нужно закрыть существующие очереди, а уже потом, за счет доходов от эксплуатации, осуществлять модернизацию станций, да и сегодняшняя ситуация диктует необходимость, как для операторов фиксированной связи, так и мобильной, захватывать все новых абонентов. К тому же мы считаем, что чем выше конкуренция и борьба за клиента, тем ниже тарифы для населения", - сказал на встрече с журналистами Борис Дмитриевич.