www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.4 р. 100 JPY: 58.68 р.
EUR: 76.21 р. 10 CNY: 95.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Дальсвязь" отметили. В министерстве

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Заместитель министра информационных технологий и связи Борис АНТОНЮК на последнем заседании совета при полномочном представителе президента в ДВФО познакомил глав регионов с планами федерального центра по развитию информационной системы ДВ.

В частности, он сказал, что заканчивается разработка программы перехода на цифровое телерадиовещание, рассчитанная до 2015 г., и отметил, что уже сегодня все спутники федерального предприятия "Космическая связь" переведены на цифровое вещание и осталось дело за малым - довести "цифру" до потребителей.

Что касается развития инфраструктурных сетей, то тут Министерство связи полностью полагается на местных операторов связи и конкурентную среду. Как пример он привел ОАО "Дальсвязь", которое назвал вторым оператором проводной связи по темпам развития в России. По его словам, инвестиционная программа крупнейшего в регионе оператора сосредоточена на увеличении количества абонентов, а уже на втором этапе - замена аналоговых станций на цифровые.

Такая позиция полностью отвечает стратегии министерства. "Мы считаем, что сначала нужно закрыть существующие очереди, а уже потом, за счет доходов от эксплуатации, осуществлять модернизацию станций, да и сегодняшняя ситуация диктует необходимость, как для операторов фиксированной связи, так и мобильной, захватывать все новых абонентов. К тому же мы считаем, что чем выше конкуренция и борьба за клиента, тем ниже тарифы для населения", - сказал на встрече с журналистами Борис Дмитриевич.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru