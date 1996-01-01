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"Уссурийский бальзам" увеличит капитал. Чтобы не остаться без работы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Уссурийский бальзам" (входит в группу компаний "Синергия") на внеочередном собрании 6 сентября рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании.

Как сообщил "ЗР" руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Синергия-Восток" Алексей КАБАНЧЕНКО, собрание проводится по решению совета директоров АО "Уссурийский бальзам" в связи с изменением требований к производителям алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно требований к минимальному размеру уставного капитала.

Согласно поправкам в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" производство водки отныне вправе осуществлять предприятия и организации, имеющие оплаченный уставный капитал в размере не менее 50 млн руб. В связи с этим единственным пунктом повестки собрания станет увеличение уставного капитала предприятия на 47 млн 399 тыс. 982,6 руб., до 55 млн 299 тыс. 979,7 руб.

Дополнительный выпуск составит 994 440 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 47 руб. 66,5 коп. каждая. Способ размещения - распределение среди акционеров.

Акции выпускаются за счет объявленных акций, указанных в пункте 3.18 Устава АО. Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Дополнительные акции размещаются среди акционеров пропорционально, путем увеличения имеющегося количества акций каждого акционера в 7 раз.

"Это так называемая "бонусная" эмиссия, которая осуществляется за счёт имущества общества (добавочного капитала, прибыли). В ходе таких эмиссий привлечения инвестиций не происходит, увеличится только количество акций, принадлежащих каждому акционеру, и, соответственно, уставной капитал. Вместе с тем стоит отметить, что если бы "Уссурийский бальзам" решился на привлечение средств за счет дополнительной эмиссии, проблем с поиском инвесторов, желающих приобрести эти акции, не возникло бы", - считает генеральный директор ИК "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН.

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