Горнопромышленники заработали на дивиденды

Акционеры ОАО "Приморский горно-обогатительный комбинат" и ОАО "ГРК "АИР" на внеочередном собрании 21 сентября рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за II квартал 2005 г.

Стоит отметить, что горнопромышленники скорее всего будут единственными приморскими АО, выплачивающими промежуточные дивиденды.