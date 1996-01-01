Укрепление рубля отразилось на доходах ПМП

ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) в первом полугодии 2005 г. в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. снизило чистую прибыль на 17,6%, до 16 млн 911 тыс. руб., сообщается в отчете компании за II квартал. В то же время, выручка компании увеличилась на 33,82%, до 644 млн 363 тыс. руб.

Как говорится в отчете, наибольшее влияние на размер выручки от продажи услуг транспортного флота оказало укрепление курса российского рубля относительно доллара США - "поскольку 85% доходов от оказания услуг получено в долларах США, то этот фактор привел, хотя и к незначительному, падению ожидаемых поступлений от судоходства на 1,5%".

В отчете также указано что менеджмент компании увеличил долю контролируемых акций с 82,67% до 83,28%. 63,87% (раньше - 63,26%) акций АО находятся в номинальном держании в ЗАО "ИНГ Банк" (Евразия), 19,41% принадлежит Apington Investments Limited (Британские Виргинские острова).