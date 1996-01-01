Будем взыскивать долги

Борьба владивостокского мэра с коррупцией в Управлении муниципальной собственности (УМС) закончилась отставкой ряда руководителей управления. Новый руководитель управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Николай АРЖАНОВ рассказал "ЗР", что происходит в одном из ключевых подразделений мэрии.

- Официально вы еще не комментировали свое назначение. Ваша предыдущая должность - начальник административного комитета администрации края. От кого исходила инициатива пригласить вас на работу в администрацию города?

- Предложение поступило от руководства администрации города. Почему пригласили конкретно меня? Я госслужащий с большим опытом работы. Когда мне предлагали эту работу, ставили конкретные цели и задачи: добиться наибольшей эффективности работы подразделения, обеспечить наполнение доходной части бюджета. На прежней должности у меня были похожие функции, поэтому я согласился.

- С чем столкнулись в первые дни работы? Какие шаги уже предприняты и насколько они кардинальны?

- Меня поразила низкая эффективность работы управления. Было немного непонятно, кто чем занимается. Вроде все работают, аппарат большой, а результатов нет. Пришел предприниматель оформить бумаги на земельный участок, а его "пинают" по кабинетам. Доходит до того, что документы иногда теряются. Поэтому управление разделили на три комитета: земельный, имущественный, градостроительный. Штат раздувать не будем, работать будем в пределах установленной численности. Главный вопрос, который предстоит решить, - это ввод системы одного окна.

Предприниматели и бизнесмены больше не будут бегать по разным кабинетам. Мы планируем вывесить на стендах всю необходимую информацию о документах, которые нужно предоставлять в тех или иных случаях. Собрал их, пришел и сдал в одно место. Они ушли в работу. Потом, в указанное время, заявитель получает уже оформленные бумаги. Все максимально прозрачно и открыто.

Вторая важнейшая задача - разобраться с должниками по аренде. В настоящее время более 500 организаций и предпринимателей имеют задолженность по арендным платежам за муниципальные помещения. На 2005 г. в бюджете запланировано получить по этой статье 313 млн руб., однако сегодня провал в 129 млн руб. Получается что бюджет недополучил на данный момент около 40% от запланированной суммы.

- Каким образом вы будете взыскивать эти суммы?

- Будем обращаться в суд. На 200 договоров уже есть судебное решение в пользу города. Это почти 25 млн руб. Еще на 100 должников - общая сумма их задолженности 48 млн - в ближайшее время подадим иски в суд. С остальными работает административная комиссия - вызываем на нее неплательщиков и пытаемся убедить из погасить свои долги. Уверен, заставим всех должников расплатиться по долгам. У нас есть для этого все рычаги давления. Мой совет должникам - не доводить дело до суда.

- Вам не кажется, что вы тушите пожар, который сами же устроили. Если посмотреть список должников, то там основные долги начали возникать после поднятия арендных ставок в конце прошлого года. Предприниматели предупреждали чиновников, что они не могут платить по новым ставкам. Руководство города было уверено в обратном и заявляло о наполнении доходной части бюджета. Кто теперь прав?

- Собственность должна использоваться максимально эффективно. Дело нашего управления - взыскать долги. Устанавливать размер арендной платы не в нашей компетенции, их устанавливает дума. Могу только сказать - ставки аренды муниципальной недвижимости, на наш взгляд, вполне реальны. Есть другая наболевшая проблема: в городской администрации слишком много муниципальных унитарных предприятий. Глава города Владимир НИКОЛАЕВ поручил нам разобраться, чем они занимаются. Первые итоги показали, что это коммерческие предприятия - зубные клиники, косметологические лечебницы и так далее. Большинство будет ликвидировано, останутся только те, кто несет социальную нагрузку.

- Можете назвать, точное количество МУП и сколько их готовится к ликвидации?

- Думаю, еще рано. Деятельность каждого анализируется, и раньше времени не хотелось бы подводить итоги. Конечное решение о ликвидации будет за мэром.