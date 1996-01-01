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На Кедровке ищут алмазы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом сезоне в Красноармейском районе активизировали полевые работы геологи ООО "МКГП "Иман". По заказу "Приморской горнорудной компании "Приморская кладовая" они заняты проходкой скважин в районе р. Кедровка на предмет содержания алмазов.

Уже пройдены две скважины, бурится третья. Глубина скважин составит по проекту от 500 до 2000 м. Готовятся профиля под геофизические работы. По оценке исполнительного директора компании Павла ШЕЛКОВА, запас ресурсов этих драгоценных камней составляет 50 млн карат (1 карат = 0,2 г). Новопокровская алмазосодержащая площадь, частично захватывающая участок Дальнереченского района, составляет 1700 кв. км.

Кроме этого, геологи ведут разработку месторождения коренного золота на участке "Заломи" в Пожарском районе. Инициатором проекта выступило ООО "Агат-1". Там также ведутся буровые работы. Разработка рассчитана на четыре года. "Иман" продолжает проектирование месторождения коренного золота на участке Пионер. Подана заявка на разработку, но проведение работ осложнено получением лицензии американской компанией Barrick Gold Corporation.

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