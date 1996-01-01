Тормоз назовут по фамилии

Через месяц - 11 сентября - в Хабаровске уже в шестой раз пройдет конкурс "Предприниматель года". Кроме традиционных номинаций - "Человек дела", "Золотой Меркурий", "Рупор бизнеса", показывающих обществу лучшего предпринимателя, фирму и журналиста, пишущего на тему бизнеса, Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей (ХКОПП) приготовило сюрприз.

На конкурсе мы узнаем фамилию чиновника, заслужившего первенство в номинации "Тормоз бизнеса". А пока приз - подернутый ржавчиной железнодорожный тормозной башмак с бумажным ярлычком - дожидается будущего обладателя на столе председателя ХКОПП Евгения ШУЛЕПОВА.

- Евгений Николаевич, все, наверное, уже поняли, какой резонанс вызовет новая номинация "Тормоз бизнеса". Может, стоило раньше "стартануть"?

- У нас еще шесть лет назад возникла эта идея. Но тогда мы еще были слабоваты, чтобы взять на себя право и ответственность назвать данного "имярека". Мы были рады возможности провести конкурс краевых и городских предпринимателей. Со временем у ХКОПП вырос авторитет, а отношения бизнеса и власти стали приобретать цивилизованные черты. А когда Валерий Павлович КАЗАЧЕНКО (вице-мэр Хабаровска. - Прим автора) в сердцах однажды сказал: "Да назовите вы мне имя и фамилию этого административного барьера!", - стало ясно: его имя уже хотят знать многие, почти все. И здесь перед нами стоит трудная задача, ведь в среде самих чиновников уже давно стало не модным позиционировать себя как помеху предпринимательству.

- Мода приходит и уходит, а проблемы бизнеса в некоторых отраслях, скажем так, местного народного хозяйства, как были, так и остаются.

- Есть такие отрасли. Например, когда мы рассматриваем вопросы организации строительства, транспортных перевозок, в том числе и пассажирских, становится видно, что некоторая группа людей просто-напросто приватизировала свои бюрократические функции, столы и кабинеты. Ведь отчего стоимость квадратного метра жилой площади в Хабаровске приблизилась к московской, где на земельные участки приходится почти половина затрат строительных организаций? Для Дальнего Востока земельный вопрос не столь актуален - значит, есть другие мотивы у роста цен на недвижимость. По нашим данным, строительный рынок находится "в тени", а бал там правит "черный нал". Поэтому же краевые строительные организации возводят ежегодно 120-150 тысяч квадратных метров жилья, а могли бы триста.

Любой нормальный предприниматель хочет жить по законам, установленным государством, и вести бизнес по нормам деловой этики. Но он в существующих условиях фактически становится неконкурентноспособным и ему приходится выбирать: либо он должен быть отброшен на обочину жизни и деятельности, либо должен выстроится в очередь в кабинет к чиновнику. Причем эта "очередь" не может быть справедливой: здесь побеждает только тот, у кого больше, извините, "бабла". А потом эти затраты строителя перекладываются на приобретателей жилья. Вот и все, круг замкнулся. И здесь никакие рыночные методы не работают, экономика начинает спотыкаться о барьер теневого предпринимательства. И мы пришли к выводу, что имеем право назвать ФИО этого барьера.

- Евгений Николаевич, жители Хабаровска уже "привыкли", что дважды в год у нас падает строительный подъемный кран, но в силу большого количества жертв падение автобуса стало событием из ряда вон выходящим. Может, трагедия повлечет за собой, скажем, проведение конкурса на пассажирские перевозки не только на "ПАЗы", но и на пока бесконкурсные маршрутки. Ведь там, где конкурса нет - существенно более широкие возможности для мздоимства?

- Господину ШКУРИНУ и стоящему сверху господину ЗРАЖЕВСКОМУ (начальник управления транспорта мэрии Хабаровска и министр промышленности, транспорта и связи правительства Хабаровского края -"ЗР") мы неоднократно говорили: до тех пор, пока бизнес не возьмет на себя ответственность за безопасность движения, вы можете приставлять к каждому водителю по инспектору, по гаишнику, Шкурин может бегать сколько угодно "галочки" ставить - ничего не изменится.

В рамках конкурса необходимо не количеством брать, а определять из числа предпринимателей лицо, которое брало бы на себя ответственность за организацию перевозок на определенном маршруте. А то что это за конкурс получается, когда по неким показателям чиновники выбирают - кому можно, а кому нельзя? Подтягивают "за уши" желающих денег подзаработать.

Нужно менять подход. Не навязывать сверху, а создавать условия, чтобы осознанной необходимостью существования предпринимателя в отрасли пассажирских перевозок стала строжайшая, в том числе финансовая ответственность за безопасность. И есть же механизмы цивилизованные, например, страхование ответственности. Год проработал нормально -хорошо, мы тебе даже добавим к сумме из бюджета, поскольку ты дисциплинированный налогоплательщик. Или, наоборот: за каждое нарушение - минус определенная сумма. Надо выстраивать систему, чтобы каждый нес определенную материальную ответственность за нарушения, и тогда чиновник действительно становится арбитром, а не игроком. Вот этого как раз не могут, а может, не хотят понять ни Шкурин, ни те, кто им управляет.

- Я вспоминаю разговор предпринимателей с Валерием Казаченко годичной давности. Мэрия, помнится, собиралась публиковать в газетах списки предпринимателей, платящих работникам официальную зарплату ниже прожиточного минимума. Все тогда дружно посмеялись. А есть ли рычаг у власти как-то по-другому, кроме смеха, реагировать, например, на тот факт, что на некоторых маршрутах "ГАЗелей" официальная месячная зарплата водителя - 1400 руб.? Или спокойно смотрели и будем смотреть на это вранье?

- Мне кажется, мы наступаем на старые грабли. Мы всегда хотим переложить свою гражданскую ответственность на чиновника, забывая, что чиновник - такой же гражданин, как и мы. До тех пор, пока само общество не возмутится: "А почему это у водителя Пупкина зарплата на деле 20-25 тыс., а где налоги?", вот до тех пор эти пупкины, твои, мои знакомые и будут паразитировать на обществе. Им выгодно не отчислять на здравоохранение, образование. Как говорил БЕРДЯЕВ? "Власть - это благо, она нами управляет". Наши же чиновники не могут, как в Швейцарии, продекларировать и заплатить налоги с взятки (смеется). Они играют на одном поле с этими шабашниками.

- И перспектив никаких?

- Перспектива одна. Когда СМИ как информаторы будут показывать, кто есть who на этом рынке. Не только штамповать - "предприниматели поделили, захватили ", а показывать и того, и другого. Надо вообще определиться, кто они - чиновники-мздоимцы, лжепредприниматели им герои нашего времени на алтаре Отечества. Либо дать им негативные оценки, либо медаль. Только тогда вся система начнет реагировать.