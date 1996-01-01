Владморрыбпорт потерял на рыбе

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт) в первом полугодии 2005 г. в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. увеличило грузооборот на 11,15%, до 694,2 тыс. тонн, сообщили в компании.

56% (389 тыс. тонн) в общей структуре грузооборота занимает металлолом. Еще 111,2 тыс. тонн приходится на рыбопродукцию, остальные 194 тыс. тонн - на прочие грузы.

По итогам II квартала 2005 г. ОАО "Владморрыбпорт" зафиксировало убыток в размере 3 млн 275 тыс. руб.

Отсутствие прибыли во II квартале 2005 г. в компании объясняют сокращением доходов от грузовых работ в связи с изменением структуры грузооборота: уменьшением объема переработки мороженой рыбы и увеличением грузопереработки по металлолому.