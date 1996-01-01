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Контролерам от милиции осложнили жизнь
Руководство МВД России ужесточило правила проведения проверок хозяйственной деятельности предприятий сотрудниками милиции, при этом полномочия милиционеров существенно ограничены.
"Сотрудники милиции теперь не смогут опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей на время проведения проверок, ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности, или инвентаризации материальных ценностей", - заявил временно исполняющий должность первого заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД России Юрий САМОФАЛОВ.
Кроме того, по его словам, милиционеры при производстве проверок имеют право изымать документы и их копии с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов либо их копий. В случае, если изымаются подлинники, милиционеры обязаны изготовить их копии и отдать их лицу, у которого были изъяты оригиналы. При этом копии заверяются должностным лицом органа внутренних дел, проводящим проверку. Если копии нельзя изготовить на месте, то они должны быть переданы владельцу документов в течение пяти дней после изъятия, о чем делается соответствующая запись в протоколе, пояснил Юрий Самофалов.
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