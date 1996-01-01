До суда и следствия

Советник президента России Вениамин ЯКОВЛЕВ сообщил о новой законодательной инициативе главы государства. По сути, в стране создается новая система решения налоговых споров: гражданам-предпринимателям предложат договариваться с мытарями по-хорошему, как говорится, без суда и следствия. А чиновникам надо будет самим исправлять ошибки. Для этого в государственных ведомствах появятся специальные службы по разбору жалоб от граждан. Материал об этом был опубликован в "Российской газете".

- Буквально только что глава государства внес в Госдуму законопроект, призванный внедрить по-настоящему досудебные процедуры, особенно по налоговым спорам, - заявил Вениамин Яковлев. - Это первый шаг в деле совершенствования досудебных процедур, но пока не кардинальное решение.

Если законопроект будет принят, в налоговом ведомстве появятся специальные службы. В них сможет обратиться любой мелкий бизнесмен, посчитавший, что в районной инспекции его обидели: начислили лишнего. Сейчас любой недовольный мытарями может и должен идти в суд. Тот разберется. Но недовольных много, а судей мало, да и судебные процедуры - дело долгое и недешевое. Если спор мелкий, то оказывается, что судебная овчинка, как говорится, не стоит выделки. На одних адвокатах разоришься. Плюс потраченное время, что для делового человека - деньги. Теперь всю "мелочевку" предлагается повесить на так называемые апелляционные комиссии. Крупным нефтяным компаниям пока туда вход заказан. Зато если частного предпринимателя незаконно, на его взгляд, оштрафовали - до пяти тысяч рублей, или несправедливо выставили налоговый счет юридическому лицу - до пятидесяти тысяч, то человеку прямая дорога в этот жалобный комитет.

В теории эти комиссии укомплектуют честными чиновниками, прекрасными специалистами, которые к людям - всегда с открытой душой. Как получится на практике, не хочется гадать хотя бы потому, что законопроект не прошел еще даже первое чтение. В любом случае жалобный комитет должен будет подробно рассмотреть жалобу и дать развернутый ответ: почему согласен или не согласен с требованием гражданина. Решение комиссии можно будет обжаловать в суде. Так что управа на чиновников все-таки будет, и если кто-то попытается защищать честь мундира, а не закона, то такого рано или поздно поправят, а то и уволят. По крайней мере, Вениамин Яковлев полагает именно так.

Если же кто-то вообще не доверяет чиновникам, тот может сразу идти в суд. Обращение в комиссию - дело у нас добровольное. Не то что в Германии или во Франции - там суд не примет жалобу гражданина на государство, если она не прошла предварительных досудебных процедур. "В итоге во Франции до суда доходит лишь один процент налоговых споров, - рассказал корреспонденту "РГ" Вениамин Яковлев. - В Германии - пять процентов. Там досудебная процедура обязательна. Мы пока не действуем так решительно. Наша система альтернативная, а не всеобщая, и этот законопроект касается только предпринимателей и юридических лиц. Но это только первый шаг. Мы будем изучать опыт, готовить новые законопроекты. В перспективе эту систему планируется распространить и на всех граждан".

Создание системы досудебных процедур - любимая идея Вениамина Яковлева, к слову, бывшего главы Высшего арбитражного суда. Когда он покидал свой пост и переходил в Кремль, то, рассказывая о своих планах, в первую очередь называл создание именно досудебных процедур.

- Административное правосудие - оно у нас молодое, появилось недавно и существует по неверной схеме, поскольку было сразу построено неправильно, - говорит Вениамин Яковлев. - В законе не существует досудебных процедур урегулирования конфликтов. Именно это приводит к страшной перегрузке судов. В суды зачастую попадают плохо подготовленные материалы. Приходится тратить много времени на их рассмотрение. А трата времени - это плохо и для граждан, и для судов. Сторонам приходится оплачивать из своего кармана адвокатов, которые ведут дела. Чем дольше идет процесс, тем дороже он стоит.

В перспективе во всех министерствах и ведомствах должны появиться специальные жалобные комиссии. Ведь граждане часто оспаривают не только и не столько налоги, но и любые действия властей, нарушающие, на взгляд заявителей, закон. Комиссии смогут быстро и бесплатно для граждан разрешать споры, но при этом в распоряжении гражданина останется возможность судебной защиты. Если кто-то будет не согласен с решением, пожалуйста - обращайся в суд.

- Создание подобных структур помимо прочего должно стать элементом административной реформы, потому что призвано подвести под действия каждого чиновника закон, - считает Вениамин Яковлев.

Другая идея, с которой он вступил в должность советника президента, заключалась в расчистке государственных реестров юридических лиц. Там скопилось слишком много "мертвых душ". Вычеркивать всех через суд долго и хлопотно. По данным налоговой службы, в реестрах почти два миллиона непонятных лиц, которые не платят налогов и занимаются непонятно чем. Возможно, вообще ничем не занимаются, потому что в реальности этих фирм даже и нет.

В чем же опасность "мертвых душ"? А в том, что такая липовая фирма может лет десять числиться и ничего не делать, но потом появиться на один день и провести какую-то операцию. Нечестную, естественно.

Поэтому лишних (читай - бездействующих) надо вычеркивать без жалости. Однако суды не в состоянии разобраться быстро со всеми, потому что вся арбитражная система России в год рассматривает около миллиона дел.

Теперь этого делать не придется. На днях вступил в силу закон о расчистке государственного реестра. Начинает действовать новый механизм: если фирма никак не проявилась в течение года, она вычеркивается из списков.

- Государственный реестр юридических лиц - основной источник информации, - объясняет Вениамин Яковлев. - Он нужен, чтобы любой предприниматель знал, с кем имеет дело. В 2001 году вступил в силу закон, упростивший регистрацию юридических лиц. Но в этом законе был пробел: вычеркнуть юридическое лицо из реестра можно только через суд или процедуру банкротства. И то, и другое долго и дорого. По расчетам, на расчистку завалов требовалось около ста миллиардов рублей. Теперь закон четко установил порядок и основания для удаления из реестра недействующих юридических лиц.

Если целый год на счетах фирмы не было никакого движения и в налоговую от нее не поступало никаких бумаг, то юридическое лицо скорее мертво, чем живо. Регистрационный орган обязан опубликовать официальное предупреждение, что такая-то фирма будет удалена из списков. После этого у самой фирмы или ее кредиторов будет три месяца, чтобы как-то объявиться. Любые заявления будут рассмотрены. Если же не будет ни слуху ни духу, то юрлицо признают "мертвой душой".

Частных предпринимателей пока новая процедура не касается. Хотя бы потому, объяснил Вениамин Яковлев, что частный предприниматель - это по определению одиночка. Он может оказаться уважаемым и честным человеком, а может - мошенником. В любом случае деловой партнер частного предпринимателя должен изначально осознавать риск. К фирмам же доверие выше, потому от однодневок больше бед. Поэтому ускоренная ликвидация юридических лиц - дело насущное. А про ускоренную ликвидацию частных предпринимателей в администрации президента даже и говорить не хотят: уж очень фраза двусмысленная получается...