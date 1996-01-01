Обещанная амнистия капиталов превращается в фикцию

В четверг правительство в целом одобрило проект налоговой амнистии, предложенной Минфином. С того момента, как президент Владимир ПУТИН в апрельском послании Федеральному собранию поднял вопрос о налоговой амнистии капиталов, прошло больше трех месяцев.

За время подготовки законопроекта, в котором законодательно оформилась бы инициатива президента, сама концепция амнистии претерпела существенные изменения. Теперь это не амнистия, а в терминах Минфина, готовившего документ, "упрощенное декларирование доходов физических лиц". Как пояснил министр финансов Алексей КУДРИН на встрече с президентом, это "что-то вроде налоговой амнистии".

Согласно одобренной правительством концепции упрощенного порядка декларирования доходов, с 1 января по 1 июля 2006 года любое физлицо может задекларировать ранее скрытые доходы, которые были получены до 1 января 2005 года, переведя их на счета российских банков и заплатив с них 13% сбора. Такое лицо может не опасаться уголовного преследования.

В тексте законопроекта специально подчеркивается, что задекларированы могут быть лишь доходы, единственным недостатком которых является связанное с ними налоговое (и никакое другое) правонарушение. Причем, это должно быть правонарушение несерьезное, которое потянуло бы максимум на 3 года лишения свободы, то есть уход от налогов в особо крупных размерах в этот перечень не попадает. Кроме того, если неучтенные доходы уже были вложены в акции, какой-либо бизнес или недвижимость, амнистии они не подлежат.

Вместо глобальной амнистии выведенных за время дикого капитализма 90-х за рубеж капиталов и их возврата в страну, как представлял дело в своей апрельской речи президент, Минфин подготовил некий набор мер, который в лучшем случае приведет к выходу из тени "конвертных" зарплат менеджеров низшего и среднего звена за последние 3 года (срок давности преследования по налоговым правонарушениям).

Кабинет министров, заслушав доклад Кудрина, забросал автора законопроекта вопросами. Согласно регламенту, перед вынесением на заседание правительства проекты согласовываются с профильными министерствами. Оставалось только удивляться, как проект в таком сыром виде вообще мог быть вынесен на заседание - складывалось впечатление, что члены кабинета услышали концепцию Минфина впервые. По крайней мере, сам премьер-министр Михаил ФРАДКОВ примерно на середине обсуждения уточнил, об амнистии каких капиталов вообще идет речь -принадлежащих юридическим или физическим лицам. В зале заседаний повисла неловкая пауза. Основные споры разгорелись вокруг исключения имущества из подлежащих амнистии активов: оно сводит на нет весь ожидаемый эффект от проведения амнистии. "Все разумные граждане уже вложили эти доходы (скрытые от налогообложения. - "Газета.Ru") в акции и недвижимость. Это видно даже по Подмосковью", - заявил министр промышленности и энергетики Виктор ХРИСТЕНКО.

Его поддержал представитель правительства России в Конституционном суде Михаил БАРЩЕВСКИЙ: "Те, кто умел заработать деньги и увести их от налогов, вряд ли положили их под подушки. Это бессмысленный закон. Те, кто имеет капитал, не держит его под матрасом". Барщевский подчеркнул, что предложенной Минфином амнистией по факту смогут воспользоваться только те, кто утаил подоходный налог с зарплат, полученных в российских компаниях.

"В итоге гора родила мышь", - заявил Барщевский, сопоставляя первоначальные планы по амнистии с предложенными в законопроекте.

Алексей Кудрин не смог внятно объяснить, почему Минфин не учел этот факт. По его словам, вопрос тут не в желании или нежелании Минфина, а в том, готово ли общество "простить" ушедшим от налогов не только их капиталы, но и приобретенное на них имущество.

Германа ГРЕФА это аргумент явно не удовлетворил. Министр счел концепцию Минфина настолько непроработанной, что предложил начать с чистого листа и объявить легализацию капиталов, которая не предполагала бы перевод находящихся за рубежом или внутри страны неучтенных активов в денежную форму с последующим помещением их на счета банков. Желающий задекларировать скрытые доходы, по мнению Грефа, должен просто заплатить налоговый сбор и считаться честным человеком.

Ставку налогового сбора с декларируемых доходов, которую Минфин установил на уровне 13%, члены правительства сочли завышенной. За ее снижение до 7% высказались Греф, Христенко и вице-премьер ЖУКОВ. Вице-премьера также удивило, почему все доходы, полученные от этого сбора, Минфин намерен зачислить в федеральный бюджет. Ведь сбор, отметил Жуков, "по сути является аналогом подоходного налога, который распределяется поровну между регионами и центром".

Примечательно, что несмотря на все разногласия, концепция Минфина была в целом одобрена. Доработать документ - а с учетом всех высказанных сегодня замечаний проект придется практически переписывать заново - планируется в течение месяца. Аналитики не испытывают на этот счет никаких иллюзий - по их мнению, амнистию капиталов, несмотря на то, что ее провозгласил сам президент, постигнет участь зашедших в тупик административной, пенсионной и других реформ.

"Это далеко не первая реформа, которая не подготовлена должным образом, но правительство пытается ее проводить, - сказал руководитель фонда "Индем" Георгий САТАРОВ. - Это реформа в кавычках - нерешенность вопроса об отделении коммерческих доходов от отмывания коррупционных и других преступных денег не позволяет считать эту инициативу серьезным экономическим проектом".

Руководитель Высшей школы экономики Евгений ЯСИН полагает, что правительство, занявшись амнистией доходов физлиц, ушло от более глобальных проблем. "Исходя из поставленной задачи - вывести накопления населения из тени - необходимо не решать, каким будет размер сборов или сроки проведения амнистии, а действовать более кардинально. В частности, государству не следует пытаться сделать невозможное, увязывая интересы бизнеса и фискальных органов. Необходимо отказаться от разделения физических и юридических лиц. Ведь основной теневой капитал находится на счетах офшорных компаний, а не конкретных физических лиц. Вторая необходимая мера: дать четкие государственные гарантии того, что в отношении капиталов, выведенных из тени частными лицами или корпорациями, не будет проводиться никаких дальнейших расследований службами финансовой разведки", - сказал экономист "Газете.Ru".