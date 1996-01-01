"Дальсвязь" приобрела "Сахалинуголь-Телеком"

ОАО "Дальсвязь" объявило о приобретении 100% пакета акций ЗАО "Сахалинуголь-Телеком".

По словам сотрудников управления общественных связей, "данный актив "Дальсвязь" рассматривает как выгодное приобретение - без дополнительных инвестиций в строительство сети и привлечения абонентов, компания расширяет свое присутствие на высокодоходном рынке корпоративных клиентов в Сахалинской области и становится практически единственным оператором в регионе, который предоставляет услуги широкополосного доступа к сети Интернет по технологии DSL". В рамках данной сделки каждый новый абонент обошелся ОАО "Дальсвязь" в $ 190.