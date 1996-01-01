Бизнес ставит на свои деньги

Развивать бизнес предприниматели продолжают за счет своих оборотных средств. К такому выводу пришел Приморскстат, проанализировав первое полугодие 2005 г.

Основным источником инвестиций в основной капитал предприятий остаются собственные средства компаний. В объеме инвестиций крупных и средних организаций они составили 61,7%. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удельный вес бюджетных средств за это же время снизился c 23,3 до 20,2%. Наибольший объем инвестиций направлен на строительно-монтажные работы - более 3 млрд руб., или 44% от общего объема. Инвестиции в здания и сооружения составили 38%, в оборудование и транспортные средства - 46,3%, в жилье - 14%.