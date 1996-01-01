От мэрии в аренду на безвозмездной основе

10 августа вице-мэр Николай КОРОЛЕВ сделал заявление, которое крайне удивило предпринимателей. Произошло это на заседании межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в администрации города.

Заседание было посвящено двум вопросам: реформированию УМИГА (бывший УМС) и приватизации муниципальных объектов недвижимости. На нем руководители подразделений Николай АРЖАНОВ и Сергей МОРДАШИН отчитывались о проделанной работе. Когда речь зашла о том, что количество арендаторов городского имущества резко снизилось, Николай Королев заявил: "Да, такая тенденция есть. При этом город тратит значительные средства на поддержание в надлежащем виде различных подвалов и помещений. Сейчас рассматривается вопрос о передаче их добросовестным предпринимателям в аренду на безвозмездной основе".

В общем, история повторяется. Вот вам ненужный подвал. Вы его ремонтируете и платите за него символическую арендную плату, потом кто-то скажет о настоящей рыночной цене, арендную плату резко повысят. А там и до аукционов недалеко.