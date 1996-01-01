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Дан старт Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарке – 2005
В этом году ярмарка пройдет под эгидой Первого Дальневосточного международного экономического конгресса, проведение которого намечено на конец сентября в Хабаровске. Выставка также запланирована на этот срок: 28 сентября - 1 октября. В связи с проведением конгресса статус выставки и весь подготовительный цикл приобрели больший вес и ответственность. На конгресс приедут около 1000 гостей и участников из России и зарубежных стран, им надо будет показать товар лицом.
Для этого, как сообщили нам в пресс-службе ОАО "Хабаровская международная ярмарка", разосланы приглашения как традиционным, так и потенциальным участникам. Ожидается, что в этом году в ней примут участие более 200 компаний из 10-субъектов Дальневосточного федерального округа. Будут представлены экспозиции предприятий и организаций Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской, Еврейской автономной областей, Чукотского и Корякского автономных округов и гостей Дальнего Востока из других регионов России и из-за рубежа.
Основной целью выставки является показ достижений, тенденций, перспектив развития каждой территории, а также возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока. Организаторами этого действа ставится задача приблизить товаропроизводителей к потенциальным потребителям, способствовать укреплению деловых контактов, стимулировать производство конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции. Приамурская торгово-промышленная ярмарка проходит под патронажем правительства Хабаровского края, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДВФО, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья. Хабаровск находится на пересечение торговых и транспортных путей Дальнего Востока, удобен для представителей всех регионов. От этого популярность ярмарки постоянно растет. В этом году она проводится в седьмой раз.
ДосьеИстория ярмарки началась в 1999 году, когда была проведена межрегиональная торгово-промышленная выставка под названием "Дальний Восток на рубеже веков". По замыслу ее организаторов ярмарка должна была возобновить традиции и идеи грандиозной выставки, которая прошла в Хабаровске в 1913 году и была посвящена 300-летию Дома Романовых. Председательствовал на ней сам генерал-губернатор края Николай ГОНДАТТИ, ставивший цель "...представить, по возможности полную картину местных богатств, культуры населения и торгово-промышленной жизни Приамурского края".
Возобновленная в 1999 году ярмарка показала свою необходимость и важность. Из года в год увеличивалось количество ее участников. В 2004 году на выставке была представлена продукция уже 190 предприятий и организаций ведущих отраслей субъектов ДВФО. К сегодняшнему дню она стала одним из главных торгово-экономических событий межрегионального значения.
ДосьеОсновными разделами нынешней выставки являются: продукция ведущих отраслей и промышленности регионов Дальнего Востока и Забайкалья, товары народного потребления и промышленного назначения местных и региональных производителей, продукция и услуги, показывающие современные научно-технические достижения, современные технологии, инновационные и другие проекты. Дополнительные разделы: продукция народных промыслов, товары местной промышленности, сувениры и образцы национального искусства и ремесел народностей Дальнего Востока. В программе: семинары, конкурсы, презентации регионов и отдельных предприятий, круглые столы, развлекательные программы, дегустации, конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки".
- Приамурская торгово-промышленная ярмарка, - говорит зампредседателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития Александр ЛЕВИНТАЛЬ, - в первую очередь должна показать, чем богат наш край. Но при этом нас очень интересуют контакты с производителями из других регионов, компаниями из-за рубежа. Неслучайно говаривали русские купцы прошлого: "Если вы хотите оставить страну пустынной, бедной и закабаленной, вывозите из нее сырье. Но если вы хотите видеть ее населенной, цветущей, то поощряйте местную заводскую промышленность, развивайте промыслы, земледелие и облегчайте внутренние пути". Эти традиции нам необходимо наследовать. Такой цели служит и I Дальневосточный международный экономический конгресс.
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