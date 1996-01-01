Автомойка изнутри. Секреты бизнеса

Интересное дело - чем, кажется, проще производство, тем изысканнее проблемы сопровождают процесс. Взять, хотя бы, например, банальную автомойку.

Для начала - взятки

Проблемы встают частоколом прямо с момента организации. Для начала - простые, банальные взятки. На всех уровнях есть как официальные платежи, так и неофициальные. И никто не заинтересован не то чтобы решать, просто озвучивать проблему. Оно и понятно - эксплуатационнику выгоднее, чем, например, строить согласно всем требованиям и критериям, просто договориться с клерком, который все это проверяет. И который знает, что ему обязательно чего-нибудь дадут, и поэтому не будет особо придираться...

Или вот еще, например, бюрократизм. А чем не проблема? Очень много расплодилось организаций, которые в листе согласований ставят свою подпись. В середине девяностых годов, лист подписывали 2-3 клерка, как раз тогда был строительный, экономический бум. А сейчас пройти через этот терновник сложно, на уровне малого предприятия практически невозможно. Это под силу только средним (тем, кто готов пойти на определенные вложения). Ну, это все старая добрая классика.

Место

Выбор места для мойки - это, между прочим, тоже проблема, причем еще та. При выборе места обязательно надо учитывать возможность подключения воды, света, канализации. Будущий хозяин будущего автосервиса (или в нашем случае, - мойки) должен предусмотреть и эти нюансы, предварительно посмотреть на карте, где можно подключаться к электроэнергии, если это невозможно, то предусмотреть какие-нибудь автономные источники питания. Но тут тоже случаются казусы. Один мой знакомый владелец мойки, когда искал место, нашел, вроде бы, и воду, и канализацию, а когда приехал на место, ни того, ни другого не оказалось. Поэтому пришлось расходы по некоторым статьям увеличивать.

Да, вот еще. При каждой мойке, использованная вода проходит несколько степеней очистки, потом, когда вода достигает должной чистоты, она спускается в канализацию.

Кадры

Но самая главная проблема - человеческий фактор. Причем об этом твердят все владельцы автомоек! Вроде бы считается, что это связано с русским менталитетом: все хотят много зарабатывать, и не хотят ничего делать.

Объявления о приеме людей на некоторых мойках просто не снимаются. Пришел, например, поработал недели три - и все, уходит - тяжело. Летом проблема также не сглаживается за счет появившихся свободных рук студентов и школьников, потому что владельцы заинтересованы гораздо больше в постоянных кадрах - их же необходимо предварительно обучить. Существует целая технология хорошего, качественного мытья и чистки машины, поэтому просто так с улицы человека не возьмешь...

К тому же существуют определенные критерии, которых должен придерживаться администратор при найме мойщиков. Например, мойщик должен быть быстрым и выносливым. Одну машину помыть - это удовольствие. Особенно если свою. А когда их семьдесят, сто, или сто пятьдесят, это очень тяжело. Многие просто не выдерживают.

Хотя оплата не сказать, чтобы маленькая... В среднем колеблется по городу от 20 до 30 процентов от стоимости вымытой машины. Мой знакомый платит 30 процентов - самую высокую зарплату по городу. Моет не один, а бригада, кто больше курит, получает чуть меньше. Мойка в день, допустим, приносит пятнадцать тысяч. В среднем на человека получается 800-1000 в сутки. Иногда - по полторы. Естественно, в таком режиме он не может работать весь месяц, получается дней по пятнадцать. Ну, где-то тысяч двенадцать-пятнадцать, а иногда и двадцать в месяц выходит.

Правда, есть еще такое понятие, как, например, погодный фактор. Когда идут дожди, работы практически нет. А летом, к тому же, можно и у открытого водоема где-нибудь пристроится, так что вопреки расхожему мнению, зимой дела на автомойке идут гораздо лучше.

Каждой мойке по ноу-хау

И все же, несмотря ни на какие препоны, новые мойки появляются как грибы после дождя. Правда, как отдельного бизнеса их в городе практически нет - в основном идут в комплексе к прочему автосервису...

Конкурентов - море, и каждый оттягивает клиентов на себя своими методами: кто-то - ценой, кто-то - качеством, кто-то - технологией...

Зато есть возможность проэкспериментировать на автокосметике. "Как-то заезжали москвичи, - рассказывает один автомоечный начальник, - так они решили, что мы слаще морковки ничего не пробовали (это по поводу ассортимента). Если в Москве и немецкая, и итальянская, и американская косметика, то мы как начали десять лет назад мыть корейской, так до сих пор ею и моем". Хотя его-то мойщики как раз пользуются американским Mequiar's ("Магваером").