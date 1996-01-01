Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автомойка изнутри. Секреты бизнеса
Интересное дело - чем, кажется, проще производство, тем изысканнее проблемы сопровождают процесс. Взять, хотя бы, например, банальную автомойку.
Для начала - взятки
Проблемы встают частоколом прямо с момента организации. Для начала - простые, банальные взятки. На всех уровнях есть как официальные платежи, так и неофициальные. И никто не заинтересован не то чтобы решать, просто озвучивать проблему. Оно и понятно - эксплуатационнику выгоднее, чем, например, строить согласно всем требованиям и критериям, просто договориться с клерком, который все это проверяет. И который знает, что ему обязательно чего-нибудь дадут, и поэтому не будет особо придираться...
Или вот еще, например, бюрократизм. А чем не проблема? Очень много расплодилось организаций, которые в листе согласований ставят свою подпись. В середине девяностых годов, лист подписывали 2-3 клерка, как раз тогда был строительный, экономический бум. А сейчас пройти через этот терновник сложно, на уровне малого предприятия практически невозможно. Это под силу только средним (тем, кто готов пойти на определенные вложения). Ну, это все старая добрая классика.
Место
Выбор места для мойки - это, между прочим, тоже проблема, причем еще та. При выборе места обязательно надо учитывать возможность подключения воды, света, канализации. Будущий хозяин будущего автосервиса (или в нашем случае, - мойки) должен предусмотреть и эти нюансы, предварительно посмотреть на карте, где можно подключаться к электроэнергии, если это невозможно, то предусмотреть какие-нибудь автономные источники питания. Но тут тоже случаются казусы. Один мой знакомый владелец мойки, когда искал место, нашел, вроде бы, и воду, и канализацию, а когда приехал на место, ни того, ни другого не оказалось. Поэтому пришлось расходы по некоторым статьям увеличивать.
Да, вот еще. При каждой мойке, использованная вода проходит несколько степеней очистки, потом, когда вода достигает должной чистоты, она спускается в канализацию.
Кадры
Но самая главная проблема - человеческий фактор. Причем об этом твердят все владельцы автомоек! Вроде бы считается, что это связано с русским менталитетом: все хотят много зарабатывать, и не хотят ничего делать.
Объявления о приеме людей на некоторых мойках просто не снимаются. Пришел, например, поработал недели три - и все, уходит - тяжело. Летом проблема также не сглаживается за счет появившихся свободных рук студентов и школьников, потому что владельцы заинтересованы гораздо больше в постоянных кадрах - их же необходимо предварительно обучить. Существует целая технология хорошего, качественного мытья и чистки машины, поэтому просто так с улицы человека не возьмешь...
К тому же существуют определенные критерии, которых должен придерживаться администратор при найме мойщиков. Например, мойщик должен быть быстрым и выносливым. Одну машину помыть - это удовольствие. Особенно если свою. А когда их семьдесят, сто, или сто пятьдесят, это очень тяжело. Многие просто не выдерживают.
Хотя оплата не сказать, чтобы маленькая... В среднем колеблется по городу от 20 до 30 процентов от стоимости вымытой машины. Мой знакомый платит 30 процентов - самую высокую зарплату по городу. Моет не один, а бригада, кто больше курит, получает чуть меньше. Мойка в день, допустим, приносит пятнадцать тысяч. В среднем на человека получается 800-1000 в сутки. Иногда - по полторы. Естественно, в таком режиме он не может работать весь месяц, получается дней по пятнадцать. Ну, где-то тысяч двенадцать-пятнадцать, а иногда и двадцать в месяц выходит.
Правда, есть еще такое понятие, как, например, погодный фактор. Когда идут дожди, работы практически нет. А летом, к тому же, можно и у открытого водоема где-нибудь пристроится, так что вопреки расхожему мнению, зимой дела на автомойке идут гораздо лучше.
Каждой мойке по ноу-хау
И все же, несмотря ни на какие препоны, новые мойки появляются как грибы после дождя. Правда, как отдельного бизнеса их в городе практически нет - в основном идут в комплексе к прочему автосервису...
Конкурентов - море, и каждый оттягивает клиентов на себя своими методами: кто-то - ценой, кто-то - качеством, кто-то - технологией...
Зато есть возможность проэкспериментировать на автокосметике. "Как-то заезжали москвичи, - рассказывает один автомоечный начальник, - так они решили, что мы слаще морковки ничего не пробовали (это по поводу ассортимента). Если в Москве и немецкая, и итальянская, и американская косметика, то мы как начали десять лет назад мыть корейской, так до сих пор ею и моем". Хотя его-то мойщики как раз пользуются американским Mequiar's ("Магваером").
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона