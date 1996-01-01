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Народных целителей поставят вне закона?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края 26 июля приняли в первом чтение новый Закон "Об осуществлении частной медицинской практики на территории края". Теперь в этой сфере смогут работать только дипломированные специалисты с лицензией и сертификатом.

В крае более 200 фирм и специалистов оказывают частные медицинские услуги. Большинство из них работают на законных основаниях, на их деятельность вновь принятый закон не повлияет. Но теперь вести врачебную практику могут только дипломированные специалисты. Народные целители окажутся вне закона. Как пояснил заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Андрей ДЕРКАЧ, помимо дипломов о среднем или высшем медицинском образовании и лицензий, частные врачеватели обязаны будут иметь помещение, оборудование и транспорт - словом, все необходимое для ведения частной медицинской практики.

Частные врачи смогут оказывать любые медицинские услуги, даже скорую медицинскую помощь. Однако, по словам члена комитета по социально-экономическому развитию края Анатолия ОСТРОВСКОГО, врачи-предприниматели выбирают сферу, где больше платят.

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