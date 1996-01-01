Синоптиков вооружают

Дальневосточное управление Гидрометеослужбы в 2006 г. технически обновится.

Для точности метеопрогнозов в Дальневосточном управлении гидрометеослужбы (ДУГМС) в Хабаровске будет закуплено новое оборудование. Для этого Международным банком развития и реконструкции будет выделено $ 80 млн.

Как сообщил начальник ДУГМС Александр ГАВРИЛОВ, уже проводится тендер на реконструкцию здания ДУГМС. Выигравшая его строительная компания должна подготовить объект к принятию современного оборудования. Метеорологи надеются получить суперкомпьютер.