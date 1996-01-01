Директор ста директоров

Директор Хабаровского нефтеперерабатывающего завода возглавил Совет руководителей предприятий Хабаровска.

27 июля на заседании Совета директоров промышленных предприятий и организаций Хабаровского края избран новый председатель. Им стал генеральный директор ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" Виктор ЛЕМЕХА. Как рассказал руководитель пресс-центра правительства Хабаровского края Алексей СМОРОДИНОВ, по уставу совета его председателем может быть только директор какого-либо промышленного предприятия.

Смена фигур на этом посту связана с тем, что Николай КОСТЮЧЕНКО, бывший председатель совета, перестал занимать руководящую должность на своем заводе ОАО "Амуркабель" и ушел на пенсию.

Заседания директоров промышленных предприятий и организаций Хабаровского края проходят раз в квартал. Совет состоит из руководителей более чем 100 крупнейших предприятий края. Он решает наиболее значимые проблемы экономического характера. "Бизнесмены вырабатывают единую политику сотрудничества с правительством края, дают советы губернатору, либо берут на заметку его замечания",- отметили в пресс-центре края.